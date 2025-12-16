Silvia Jato: «Los menores creen que con el alcohol tienen una relación más cercana con el otro»

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) cumple 25 años impulsando programas educativos de prevención del consumo de alcohol en menores en toda España y su directora en Relaciones Institucionales, la periodista gallega Silvia Jato, cuenta a EL CORREO GALLEGO cómo ve la situación de los menores en Galicia respecto al consumo de alcohol y el rol que tiene la Fundación para prevenir el consumo de este estupefaciente mediante el programa Menores ni una gota.

Silvia, es lucense y conoce muy bien el contexto social de Galicia. ¿Cómo influye esa mirada gallega en la estrategia de la Fundación cuando trabajan aquí?

Para nosotros es muy importante. Cuando desembarcamos en las comunidades autónomas, primero escuchamos las necesidades que nos plantean por parte de la Administración. Lo que hemos comprobado es que la Administración se preocupa y se ocupa, con lo cual, desde ese punto de partida, nuestro camino es mucho más fácil, porque el programa está auditado, está evaluado, y es transversal, con lo cual afecta a todos de una manera igual, independientemente del tipo de vida que lleve el menor. Sí que es cierto que analizamos mucho la zona, las costumbres, los hábitos de vida y, en función de eso, nos acercamos a las inquietudes del menor. Evidentemente, Galicia, en la época de cuando yo era pequeñita, estaba muy normalizado que una menor pudiese tomar su tinto con casera, y, de hecho, la expresión ‘E o neno non bebe viño?’ era muy típica. Eso yo creo que ya se ha erradicado y, hoy en día, no estamos hablando de esa Galicia. Estamos hablando de una comunidad que protege al menor y que intenta canalizar el mensaje de cero alcohol desde el minuto uno.

¿Qué particularidades observan en Galicia respecto al inicio temprano del consumo de alcohol entre menores comparado con otras regiones de España?

Bueno, hablar de particularidades es un poco excesivo. Yo creo que hay otras regiones de España que, a lo mejor, sí que tienen un problema más acuciado. Nosotros lo que hacemos y lo que intentamos, sobre todo, es acercarnos al menor, y esa es nuestra obsesión. Es decir, acercarnos a las dudas, a las preguntas, a los falsos mitos que ellos puedan tener en la cabeza. Entonces, al final, cuando hablamos de menores, todos los menores tienen los mismos interrogantes existenciales. Todos intentan relacionarse de la misma manera, ya sea del norte, del sur, del este o del oeste. Va inherente al desarrollo del menor y cree que, a través del alcohol, se llega a tener una relación mucho más cercana con el amigo, que es un error, con lo cual, nosotros intentamos desmitificar absolutamente todos esos falsos conocimientos que tienen. Hay que pensar que el menor tiene un problema de comunicación en esas etapas y, a veces, contra ese problema de comunicación, añadido también a las nuevas tecnologías, creen que es una manera mucho más fácil de captar la atención de la persona que tienen alrededor. El programa incide tanto en Galicia como en cualquier otra comunidad en ese aspecto de falsa relación y de hacer ver que el alcohol les va a perjudicar mucho a nivel social.

Este año se formaron más de 5.682 alumnos con el programa Menores ni una gota en los centros educativos gallegos y, para el curso actual, prevén llegar a otros 6.000 jóvenes más. ¿Están notando una mayor demanda por parte de los colegios e institutos gallegos? ¿Qué explica ese interés creciente?

Creo que lo que los padres y los adultos queremos para nuestro relevo generacional es tener una sociedad responsable y una sociedad que crezca en valores, en salud y alejarla de todo aquello que es dañino y tóxico a nivel físico, psíquico y social. Lo que hemos visto es que hay mucha conciencia por parte de Galicia, por parte de los colegios y por parte de las autoridades locales.

En Compostela hay una fuerte vida nocturna, ¿cómo se articula la prevención para que llegue realmente a los jóvenes de manera temprana?

Una de las mejores maneras de implicar a la sociedad joven es, precisamente, lo que hacemos nosotros. Los monitores son recién licenciados y graduados de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Es decir, nadie mejor que ellos para saber lo que han vivido desde que eran menores hasta siendo universitarios. Creo que el hecho de que nosotros contemos con gente joven para trasladar el programa a las formaciones es una de las claves para que ellos mismos sepan canalizar muy bien esa formación y sepan saber el entorno en el que se vive.

Un estudio del Instituto Deusto indica que siete de cada diez menores cambian su conducta de consumo de alcohol tras el programa Menores ni una gota. ¿Esa tendencia se refleja en Galicia y en el resto de las Comunidades Autónomas?

Sí. El programa, cuando se evaluó, se vio que era un programa vivo que, ahora, refleja que da igual el lugar en el que tú apliques esta formación. Al final, los menores tienen las mismas inquietudes en cualquier parte de España.

En estos 25 años de FAS, aunque usted participa activamente como directora de Relaciones Institucionales desde hace 7 años, ¿qué aprendizajes se lleva al hablar de alcohol con los jóvenes?

Como todo progenitor, te preocupa este tema. Y no sabes cómo tratarlo, no hay ningún padre que tenga el manual de un hijo debajo del brazo. Es para mí muy importante que la sociedad en su conjunto esté para ayudar al menor. Con lo cual, ver el trabajo que se hace en FAS día a día, me llena de orgullo.

Los datos del consumo de alcohol en Galicia

Según los datos más recientes del informe Estudes, elaborado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el consumo de alcohol en menores supone una preocupación significativa en la comunidad. Teniendo en cuenta estudios entre los años 2021 y 2023 en Galicia, más del 70% (72,6% para ser exactos) de los estudiantes de secundaria (entre 14 y 18 años) ha bebido alcohol alguna vez, y un 46,5% ha tenido consumo intensivo en el último mes. La edad media de inicio de los menores al consumo de alcohol ronda entre los 13 y 14 años, y existe una tendencia a que los menores de 13 años prueben alcohol, siendo un problema que afecta a Galicia, una de las comunidades con mayores tasas de mortalidad atribuible al alcohol.

En lo que se refiere a menores de 14 a 18 años, se observa que el principal modo de adquisición de alcohol es a través de personas mayores de edad (55,4%). No obstante, también se reconoce que son los propios alumnos quienes consiguen las bebidas alcohólicas.

Desde la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Educación de la Xunta y FAS en 2021, se imparte el programa Menores ni una gota, que, con la ayuda de monitores titulados universitarios, han podido formar en centros escolares de toda Galicia a más de 11.600 estudiantes en la prevención del consumo de alcohol.