Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana

Apenas 24 horas después de llevar a cabo el desalojo del asentamiento más grande de Catalunya, y ante la presencia de decenas de los migrantes que ocupaban hasta este miércoles el espacio y que han pasado la noche al raso por no disponer de ninguna alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Badalona ha iniciado los trabajos para la limpieza y derribo del antiguo instituto B9.

Según lo explicado en diferentes ocasiones por el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, las intenciones del Ayuntamiento pasan por la construcción de una comisaría de la Guardia Urbana de Badalona. En un principio, de hecho, las declaraciones del alcalde ponían sobre la mesa que la comisaría estuviese compartida por la policía local y los Mossos d'Esquadra, aunque esa opción se ha ido difuminando con el paso del tiempo. Aunque desde la Asociación de Vecinos del Remei, el barrio donde se ubica el B9, lamentan el desamparo de los cientos de personas desalojadas, también piden "más seguridad, más limpieza y una comisaría de policía" en el barrio.

La noche al raso

El miércoles, nada más acabó el desalojo, operarios soldaban las entradas del recinto para evitar una nueva ocupación. Agentes de la Guardia Urbana montaron guardia en las puertas del inmueble, ante las cuales medio centenar de los expulsados compartieron cena, encendieron hogueras y pasaron la noche. Fuentes municipales indican que "la situación ha pasado de 400 ocupantes en el B9 a una cuarentena en una plaza" y aseguran que "la situación se normalizará en los próximos días", aunque no detallan cómo. "A los que están en la plaza se les está intentando convencer del hecho de que allí no se pueden quedar", rubrican las mismas fuentes. En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que ha contratado los servicios de una empresa de vigilancia para que eviten nuevas ocupaciones.

Esta misma mañana de jueves, al hilo de lo que explicó el propio alcalde en una rueda de prensa posterior a la desocupación del recinto, las máquinas han entrado en el antiguo equipamiento, que se convertirá en un solar, para empezar tareas de limpieza, retirada de basura y objetos potencialmente peligrosos. Según el calendario del alcalde, estas tareas se desarrollarán durante dos o tres días.

Más tarde, tendrá lugar el derribo de los techos y, posteriormente, la demolición de todas las estructuras que, en su día, formaron las aulas y pasillos del antiguo instituto. El contrato para el derribo del equipamiento está licitado desde el 17 de noviembre, y desde el 10 de diciembre se evalúan las 13 ofertas recibidas. Justo este miércoles, se produjo la apertura de los sobres con las diferentes ofertas, que concluyó con la encomienda de propuesta al órgano de contratación de la adjudicación del contrato de obras de derribo del Institut Badalona 9 a la empresa Hercal Diggers, S.L. por un importe de 306.789,73 euros, IVA incluido. A la espera que se adjudique finalmente el contrato, la demolición del B9 podría empezar durante el mes de enero.