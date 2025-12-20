Crisis migratoria
Hallan dos cadáveres en aguas de Cabrera
Los cuerpos, que al parecer eran de migrantes, fueron localizados y rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo el pasado jueves
EFE
La Guardia Civil, en coordinación con Salvamento Marítimo, ha recuperado dos cadáveres que podrían ser de personas migrantes en aguas próximas Cabrera, por lo que serían 59 los recuperados en lo que va de año en Baleares, ha informado este sábado el instituto armado.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a Salvamento Marítimo tras recibirse el aviso del avistamiento de dos cuerpos en el mar. Los equipos desplazados a la zona localizaron y recuperaron ambos cadáveres, que muy probablemente corresponden a personas que navegaban en alguna patera.
Con estos hallazgos, ascienden a 59 los cuerpos sin vida recuperados este año en aguas cercanas a Balears. Desde el pasado 1 de enero han llegado 399 pateras a Baleares con al menos 7.380 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año
- The Rapants convocan una gran fiesta en Santiago para el rodaje de su nuevo videoclip: 'Necesitamos que formedes parte desto
- Galicia premia varias granjas de leche del área de Santiago: 'Son un tesoro que hay que cuidar
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana