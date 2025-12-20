Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

A bordo de una furgoneta, cuatro individuos llegaron hasta la puerta del chalé adosado de Benalmádena (Málaga) y, mientras el conductor se quedaba alerta al volante, los otros tres se ponían pasamontañas y entraban. Buscaban un botín de dos toneladas de hachís en fardos.

Esta vez no ha concluido el "vuelco" a la guardería de droga, el ataque de unos narcos a otros cada vez más frecuente en el gran frente sur de la guerra policial contra el tráfico de drogas. Agentes de la Policía Nacional les frustraron el atraco cuando estaba en plena realización. Los atacantes habían penetrado en la vivienda, habían pillado al guarda de la droga y le habían dado una paliza antes de maniatarlo.

La Policía ha difundido este sábado cómo, apuntado con pistolas, le quitaron al guarda las llaves de la casa y el mando del garaje. Metieron la furgoneta y se pusieron a cargar los paquetes de hachís que se almacenaban allí.

Los agentes decidieron intervenir "por el riesgo para la vida de la víctima", ha explicado la Policía. Los ladrones huyeron saltando una verja a una casa vecina. Se desencadenó una persecución a pie, en la que los cuatro han sido detenidos.

El guarda fue enviado a un centro sanitario para que lo atendieran de los golpes sufridos... y después ha sido detenido también.

El kit del ladrón de droga

La Policía ha reunido elementos suficientes como para sostener que los cuatro capturados formaban uno de esos equipos especializados en robar droga a otros narcotraficantes que operan por toda Andalucía y el sur de la Comunidad Valenciana.

En cuatro registros practicados en Benalmádena, Estepona y Benahavis, se les intervino lo que los agentes llaman "kit de vuelcos". En esa equipación hay un revólver, armas de fuego de imitación, inhibidores, detectores de frecuencia, balizas GPS, un foco lanzadestellos de los que usan las fuerzas de seguridad, herramientas para forzar puertas y lo propio de la vestimenta del oficio: pasamontañas, guantes, chalecos, bridas para atar al guardés...

Los cinco detenidos en este golpe policial han ingresado en prisión, según ha confirmado la Policía este sábado.