¿Qué probabilidades hay de ganar la lotería de Navidad?

Cada año, millones de personas creen que tienen una posibilidad de ganar El Gordo de Navidad. El gran premio reparte 4 millones de euros a la serie, lo que supone 400.000 euros por décimo premiado.

La ilusión de ganar el premio grande siempre está, pero las probabilidades de obtenerlo son ínfimas. El matemático y catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Manuel Febrero Bande comenta que las probabilidades de ganar El Gordo de Navidad son 1 entre 100.000. «En Santiago tenemos 100.000 habitantes empadronados. Sería como elegir un compostelano».

Según Salvador Naya, catedrático e investigador del Grupo de Investigación Modelización, Optimización e Inferencia Estadística de la Universidade da Coruña (UDC), comparte con Febrero Bande que las probabilidades de que nos toque El Gordo son de 1 entre 100.000. «Es más fácil que salgan 10 seises seguidos al lanzar un dado, es decir, hay una probabilidad de 1/6», comenta Naya.

Desde las matemáticas es imposible predecir el número que va a salir, porque las posibilidades son infinitas y la lotería se rige por el azar. «Una lotería es un proceso de azar puro, no hay ningún patrón reconocible para aprovechar y decidir jugar a un número que me va a tocar con más probabilidad que otro. En un sorteo como la Lotería de Navidad todos los números son probables», explica Febrero.

La Lotería funciona como un fenómeno social y cultural, porque se ha convertido en una tradición. El compartir un décimo con un familiar o con un compañero de trabajo genera una ilusión más allá de ganar un rédito económico.

Febrero explica que, aunque las posibilidades de ganar El Gordo son casi imposibles, «la gente tiene arraigada esta tradición de intentar encontrar patrones en las cosas». «Pensamos con la suerte y el azar es como un Dios sin sentimientos que le da igual todo. Como elemento individual, el gastar 20 euros en El Gordo de Navidad nos da la posibilidad de hablar de algo en la mesa de las fiestas», señala Febrero.

Además, muchas veces, la gente compra los décimos por presión social. «Estoy harta de gastar dinero en la Lotería en esta época del año», comenta Martina López, una joven compostelana de 25 años.

En promedio, los españoles juegan un total de 74€ por persona para la Lotería Nacional en estas fechas. «Hay ciudades como Soria que esta media pasa de los 200€. Hay que tener en cuenta que de los 400.000€ que sería el premio gordo de la lotería, el 20% se lo lleva Hacienda, por lo que queda algo menos. No es tanto gordo, pues hace años te resolvía la vida pero hoy apenas da para un apartamento en A Coruña», comenta Naya.

Pero El Gordo de Navidad es la Lotería que tiene mejores probabilidades de ganar, aunque no tenga los mejores premios. «La Lotería Primitiva tiene menos combinaciones, 1 entre 14 millones y el Euromillón una entre cientos de millones. Pero cuando te tocan, que es una probabilidad infame, te resuelve la vida», señala Febrero.

«El Niño suele ofrecer mayor probabilidad de ‘algún premio’ que Navidad, por su estructura de reintegros y premios menores», apostilla el catedrático de la UDC Salvador Naya.

Aspectos fiscales de la Lotería

En España, los premios de loterías organizados por entidades como Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE o Cruz Roja, están exentos de tributación aquellos con cantidades inferiores a los 40.000 euros. Sin embargo, a partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20% sobre el importe restante. Las entidades citadas ya la aplican automáticamente antes de entregar el premio al agraciado.

La gratificación debe declararse en la Declaración de la Renta como ingreso exento (si está dentro del límite de los 40.000 euros) o como ingreso gravado (por el excedente), según corresponda.

Y si te toca ‘El Gordo’, ¿se puede llegar a tener estabilidad financiera a largo plazo?

«Los datos demuestran que una parte importante de los grandes premios obtenidos en juegos de azar se pierde en pocos años, principalmente por una gestión inadecuada del patrimonio», comenta Laureano Gris, socio de Norz Patrimonia.

«Cuando el premio se planifica correctamente, puede convertirse en una fuente de seguridad económica y en una herramienta para alcanzar objetivos vitales a largo plazo», añade.

El primer consejo es claro, prudencia absoluta. «Tras recibir un premio importante, es fundamental mantener la calma y actuar con discreción. Difundir la noticia de forma inmediata puede generar presiones innecesarias, conflictos personales o incluso riesgos de fraude», señala Gris.

Si el décimo premiado es físico, se recomienda firmarlo cuanto antes para acreditar la propiedad. A partir de ahí, el siguiente paso debería ser contar con asesoramiento financiero y legal especializado.

Antes de pensar en dejar el trabajo, hay que reflexionar previamente. Ganar la lotería puede ser liberador, pero antes de tomar decisiones impulsivas es importante actuar con inteligencia y prudencia. «Sería ideal poder tomar unos días de vacaciones para evaluar bien la nueva situación y medir las consecuencias », comenta Gris.

Lo importante es la planificación financiera y fiscal a futuro. Se deben evaluar las deudas pendientes, diversificar las inversiones, establecer un porcentaje para gastos personales y definir donaciones a familiares, conocidos o causas benéficas (si es lo que se desea).