Científicos hallan cómo tratar una enfermedad rara en bebés prematuros

Un estudio internacional coliderado por investigadores del Centro INFANT de Medicina Traslacional (CIMeT) de la Universidad Nacional de San Martín, provincia de Buenos Aires, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y el Imperial College London, de Reino Unido, logró un hallazgo clave para mejorar el tratamiento de la displasia broncopulmonar, la enfermedad respiratoria más frecuente en bebés prematuros: demostró que no se trata solamente de una patología, sino de al menos cuatro cuadros distintos, con evoluciones y riesgos diferentes.

El estudio, publicado en la revista científica The Lancet Child & Adolescent Health, está basado en el análisis de casi 1.200 recién nacidos de Argentina y Estados Unidos mediante modelos estadísticos e inteligencia artificial. El estudio permite identificar trayectorias respiratorias desde los primeros días de vida y abre la posibilidad a diagnósticos más tempranos y terapias precisas, con impacto directo en la supervivencia y la calidad de atención neonatal.

Hasta ahora, la displasia se confirmaba a partir de las 36 semanas de edad gestacional, cuando muchas complicaciones ya estaban instaladas. El nuevo enfoque permite identificar distintos cuadros en el primer mes de vida, a partir de cómo evoluciona la necesidad de oxígeno en cada bebé.

Reconocer las cuatro trayectorias respiratorias le permite a los médicos anticipar riesgos, ajustar tratamientos y mejorar las posibilidades de sobrevida y calidad de vida de los bebés prematuros.