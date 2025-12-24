Las ayudas de la dana ya pagadas por el Gobierno superan los 9.000 millones

Casi 14 meses después de la dana del 29 de octubre, la catástrofe natural que arrasó la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, las diferentes ayudas del Ejecutivo central abonadas en concepto de ayudas supera los 9.000 millones de euros, es decir, que se han pagado el 54,21 % de los 16.600 millones movilizados por el Gobierno para la reconstrucción. En este tiempo, se ha indemnizado a 246.000 hogares y empresas, se ha acogido a 34.000 trabajadores con los ERTE -una fórmula ideada en pandemia- y se ha apoyado a 78 municipios a través de los 1.750 millones para la reconstrucción directa de las infraestructuras dañadas.

En el último mes, se han pagado 169 millones, por lo que el ritmo de ingreso es de cinco millones al día. La caída es bastante drástica con respecto al mes anterior. Entre octubre y noviembre, con el aniversario de la tragedia de por medio, se abonaron 928 millones o lo que es lo mismo 30,9 diarios. En este mismo periodo, desde octubre a diciembre, el número de ayudas y subvenciones concedidas ha sumado 12.019 trámites; 7.000 entre octubre y noviembre y 5.000 en el último mes.

Prórroga y nuevas ayudas

Este martes, además, el Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga de las ayudas para los afectados por la dana y para los municipios; por ejemplo, se prolonga durante todo el 2026 el Fondo de Financiación a Entidades Locales -se creó para garantizar la sostenibilidad financiera de los consistorios afectados- y, además, la Comunitat Valenciana recibe una autorización excepcional para realizar nuevas operaciones de endeudamiento. El Ejecutivo ha añadido nuevas ayudas a los empresarios y profesionales, al aprobar la exención del IRPF y el impuesto de Sociedades para ellos.

"El Gobierno ha estado desde el principio y estará todo el tiempo que sea necesario con un compromiso firme con la reconstrucción, la recuperación de la normalidad y la reactivación de las zonas afectadas", transmiten fuentes oficiales del Ejecutivo. A nadie se le escapa que el asunto de las ayudas por la dana ha sido un tema de confrontación con la Generalitat Valenciana; Mazón no dejaba de criticar la lentitud del pago de las que llegaban desde de Madrid, aunque, a diferencia del Gobierno, el Consell no actualiza regularmente los datos de las ayudas concedidas y ya pagadas.

El ya ex vicepresidente Gan Pampols reclamaba aligerar los trámites administrativos para conceder y pagar estas líneas, pero desde el Ejecutivo siempre han defendido que se han tramitado más rápido que "nunca" y de forma más ágil que en anteriores circunstancias.

La comisionada, Zulima Pérez, junto al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las ayudas, en detalle

Casi la mitad de lo ya abonado, en concreto 4.098 millones, corresponden a los pagos del consorcio de compensación de seguros, una financiación dependiente del Gobierno como han defendido en reiteradas ocasiones ante las críticas de la Generalitat. Otro de los importes más abundantes, son los 1.745 millones destinados a la reconstrucción de infraestructuras municipales de 78 municipios, financiadas al 100 % por el Ejecutivo. Para tramitar esta línea, debida a la falta de recursos humanos de las administraciones locales, el Gobierno ha ofrecido a la empresa pública Tragsa como herramienta.

El Pont Nou de Paiporta abre después de más de un año de la dana. / Ministerio de Transportes

El concepto más cuestionado ha sido el del pago de las ayudas directas para paliar daños personales o materiales en viviendas y enseres, que siempre han estado muy por debajo en porcentaje respecto al resto de conceptos; durante muchos meses solo se había pagado el 5 % del total solicitado. A día de hoy, se han registrado 41.678 solicitudes y se han pagado 249 millones, aunque se desconoce el total de peticiones pagadas. Eso contrasta con lo que ocurría hasta el verano, cuando el portal Info dana sí ofrecía todos estos datos desgranados.

Entre los 9.006 millones ya tramitados, se han destinado 769 a la línea de avales ICO, 342 en ayudas directas a empresas y autónomos a través de la Agencia Tributaria, 208 mediante el Plan Reinicia Auto+, 35,7 a planes de empleo para contratar a 3.122 personas en los municipios de la zona cero o 40,7 en ayudas sociales mediante los departamentos de servicios sociales.