El papa León XIV pide la paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania

El papa León XIV pidió este jueves "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición 'Urbi et Orbi'.

Asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, donde el pasado 8 de mayo se presentó como el nuevo pontífice, Robert Prevost afirmó que "cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación".

Primera Navidad como Papa

Y en su mensaje de su primera Navidad como Papa, ante miles de personas que acudieron a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia, el pontífice de origen estadounidense y peruano quiso mandar un saludo especial "a todos los cristianos que viven en Medio Oriente", recordando su reciente viaje a Líbano.

"He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan", agregó y entonces pidió a Dios "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria".

El papa León XIV. / Associated Press/LaPresse / LAP

E instó a rezar "de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa".

Encomendó "al Príncipe de la Paz todo el continente europeo", pidiendo "que siga inspirando un espíritu comunitario y colaborativo, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, solidario y acogedor con los que están pasando necesidad".

Paz también para las guerras olvidadas

El Papa imploró "paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas; y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo", y citó a Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo.

También pidió que cese en Haití "toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación":

Y que el niño Jesús "inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas".

En sus peticiones también estuvo la situación en Birmania y que se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya, así como las "recientes y devastadoras catástrofes naturales" en el sur de Asia y de Oceanía.

Según el papa, Jesús " asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza" o "con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení".

Recordó a "quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, como los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano; con quienes han perdido el trabajo y con quienes lo buscan".

Y a "tantos jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo; con quienes son explotados, como los innumerables trabajadores mal pagados; con quienes están en prisión y a menudo viven en condiciones inhumanas".

Concluyó asegurando que "el Nacimiento del Señor es el Nacimiento de la paz" y deseando a todos "de corazón una Navidad serena".

El papa León XIV imparte la bendición Urbi et Orbi. / Gregorio Borgia / AP

Una poesía de un escritor israelí

El papa incluyó en su mensaje una poesía del poeta israelí Yehuda Amichai titulada "Paz Silvestre" en la que describe la paz "no la de un alto al fuego ni la de la visión del lobo junto al cordero, sino la del corazón cuando se acaba la agitación y hablamos de un gran cansancio".

"Que sea como flores silvestres, de repente, por necesidad del campo: una paz silvestre", citó.

Misa del Gallo

Ayer, miércoles, el pontífice lamentó en la homilía de la misa del Gallo de su primera Navidad que "una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía",.

Ante 6.000 fieles, en esta misa en la que la Iglesia celebra el nacimiento de Jesús, el pontífice estadounidense dedicó su homilía a este momento en el que, afirmó, "para iluminar nuestra ceguera, el Señor quiso revelarse al hombre como hombre, su verdadera imagen, según un proyecto de amor iniciado con la creación del mundo".

Y citó las palabras de Benedicto XVIen las que afirmaba que "mientras la noche del error oscurezca esta verdad providencial, tampoco queda espacio para los otros, para los niños, los pobres, los extranjeros".

"Las palabras del papa Benedicto XVI, tan actuales, nos recuerdan que en la tierra no hay espacio para Dios si no hay espacio para el hombre: no acoger a uno significa rechazar al otro. En cambio, donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios".

El papa León XIV / Associated Press/LaPresse / LAP

Pero Robert Prevost afirmó además que con el nacimiento del niño Jesús, "Dios da al mundo una nueva vida, la suya, para todos" y "no es una idea que resuelva todos los problemas, sino una historia de amor que nos involucra".

El papa explicó que Dios, "ante las expectativas de los pueblos, envía un niño, para que sea palabra de esperanza; ante el dolor de los miserables".

"¡Él envía un indefenso, para que sea fuerza para levantarse; ante la violencia y la opresión, Él enciende una suave luz que ilumina con la salvación a todos los hijos de este mundo", agregó.

Y "mientras una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cada persona. Mientras el hombre quiere convertirse en Dios para dominar al prójimo, Dios quiere convertirse en hombre para liberarnos de toda esclavitud.", agregó.

Concluyó destacando que "la Navidad, que es fiesta de la fe, de la caridad y de la esperanza".