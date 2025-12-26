Se regalan más libros en Navidad y Reyes y se lee más en vacaciones

Según la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) y la Cámara del Libro de Madrid, que han publicado los datos del Mercado del Libro en España 2024, el año pasado, la facturación en el mercado del libro superó los 1.200 millones de euros, y el número de libros vendidos alcanzó los 77 millones de ejemplares impresos. Estos datos suponen un crecimiento del 9,8% respecto a los datos del 2023.

La compra de libros y la lectura suele ser una de las actividades que mucha gente realiza para poder relajarse. Pero las fechas de compra o regalo y de lectura no suelen ser las mismas para las personas que consumen lectura en papel y en libros electrónicos y para los comerciantes que se dedican a la venta de libros.

Según libreros de Galicia, las épocas de más ventas suelen ser desde octubre hasta Reyes, es decir, principalmente en el otoño y el invierno. El dueño de la librería El Galgo Azul de A Coruña, Juan Rodríguez, tiene más ventas «sobre todo a semana de Nadal e de Reis, e os días anteriores ao 5 de xaneiro: 2, 3 e 4». Rodríguez también agrega que el Día del Libro es un buen momento de ventas porque «as librarías facemos un 10% máis de facturación».

Juan Carlos Sanmiguel es el dueño de Alita Comics, tienda especializada en cómics en Santiago de Compostela y A Coruña y explica que en los meses que más venden son en «agosto y sus ferias, que son el pico de ventas». Sanmiguel agrega que los bonos comercio, tanto del ayuntamiento, como de la Xunta y los del Estado ayudan a que las ventas aumenten. «Nosotros los agotamos normalmente en menos de un día», explica el dueño de Alita Comics.

Por su parte, el dueño de A Tobeira de Oza, en la ciudad de A Coruña, Daniel Blasco señala que en Navidad tienden a tener más ventas porque «o consumo aumenta en todos os ámbitos, e nos libros tamén; son momentos de festa, de agasallar, e iso nótase», alega Blasco.

¿Y la lectura?

Al ser un estado de ánimo y de descaso, tiene un alza en épocas de vacaciones, porque tenemos más tiempo de ocio. Por ejemplo, en el verano, los días son más largos, lo que nos deja más tiempo libre. Así lo confirma la secretaria de la Federación de Librerías de Galicia y responsable de Espazo Lector Noble de la ciudad de Ourense, Celia Fernández Clemente. «Notamos una diferencia de ventas y lectores en verano, no solo por los turistas, sino también porque hay más tiempo dedicado al ocio», comenta Fernández.

Pero las vacaciones de Navidad no se quedan atrás. «El invierno, al ser más largo y duradero, nos apetece la compañía de una buena lectura, además de una buena serie», señala Fernández.

El dueño de El Galgo Azul también asegura que, en las vacaciones, tanto en verano como en invierno, es cuando ve más lectores. «En canto á lectura, pode ser máis en periodos vacacionais, xa que se ten máis tempo», destaca.

Daniel Blasco explica que, por su parte, «leo menos en verán porque fai mellor tempo e hai máis plans e emprego máis o tempo en estar con xente», comenta. Para Blasco el mejor momento para leer es otoño e invierno porque «estamos máis introspectivos», asevera.