Dos familiares de los desaparecidos en el naufragio en Bali viajan a Indonesia

Dos familiares de los cuatro valencianos desaparecidos en el naufragio de una embarcación en Bali, un adulto y cuatro menores con edades comprendidas entre los 12 y 9 años, viajan hacia la República de Indonesia, para dar apoyo a la mujer y su hija que sobrevivieron al hundimiento de la embarcación en la que viajaban, el pasado viernes. Los cuatro miembros de esta familia valenciana que continúan desaparecidos tienen "pocas probabilidades de hallarlos con vida", según ha explicado a Levante-EMV Enrique Ortuño, abuelo y suegro de los desaparecidos en el naufragio de una embarcación en Indonesia. Ortuño es el propietario del restaurante El Coso del Mar, un conocido establecimiento del Paseo Neptuno de València. Y su yerno, el adulto desaparecido, es Fernando Martín Carreras, de 44 años, que es el entrenador del Valencia CF Femenino B, aunque en la pasada temporada formó parte del staff como segundo entrenador del primer equipo femenino valencianista.

Oficialmente Martín Carreras y los tres niños siguen desaparecidos hasta que las autoridades de Indonesia localicen sus cuerpos. La búsqueda se ha detenido por la caída de la noche en el país asiático, porque junto a las malas condiciones meteorológicas, hacen imposible continuar con las tareas de rescate. Las otras tres víctimas mortales son tres menores de 12 años, 10 y 9 años. La madre, Andrea Ortuño, y la hija más pequeña que viajaba con sus padres sí pudieron ser rescatadas con vida. Al parecer, ambas estaban en una zona más alta del barco y resultaron despedidas de la nave en el momento del naufragio, mientras que el padre y los otros tres niños quedaron atrapados en los camarotes.

Fernando Martín, técnico del Valencia CF femenino B, fallecido en el naufragio de Indonesia. / Levante-EMV

Su primer gran viaje juntos

La familia realizaba su primer gran viaje juntos con motivo de las vacaciones navideñas. El barco transportaba a once personas cuando se hundió la noche del viernes cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El dispositivo de emergencia pudo salvar a siete personas, entre ellas la madre y hermana de los fallecidos, cuatro tripulantes y un guía turístico. Las autoridades de Indonesia han confirmado a la familia en España el rescate de la madre y de una de sus hijas, mientras continúan con la búsqueda de los cuatro desaparecidos. A este respecto, fuentes diplomáticas señalan que las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

Enrique Ortuño ha indicado que está en contacto continuo con su hija -madre de dos de los tres menores desaparecidos-. "Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", ha explicado el abuelo. Para apoyarlas, Ortuño confirmó a la Cadena Ser que "mi hijo ha viajado allí y el padre de otra de las niñas" para apoyar a Andrea e intentar repatriar lo antes posible a la menor que sobrevivió.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos mujeres valencianas supervivientes del accidente que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados. "Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo", han adelantado estas fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continúan las labores de rescate y que podrían extenderse "hasta tres o cuatro días". Las autoridades portuarias de la zona han atribuido el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.

"Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto. La isla de Padar permanecerá cerrada al turismo este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.