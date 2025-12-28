Temporal
Dos trombas marinas sorprenden a los vecinos del Puerto de Mazarrón (Murcia)
Las dos columnas de viento se llevaron por delante toldos, plásticos y hasta un coche
Santiago Ramón Torres
El episodio de lluvias continúa en la Región de Murcia. Esta tarde se ha manifestado en forma de dos mangas de agua o trombas marinas que han tocado tierra en el Puerto de Mazarrón, que al igual que el resto de la comarca del Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín, se encontraba en alerta naranja por el temporal.
Las trombas marinas son columnas de aire que giran violentamente sobre el agua conectando la superficie con nubes de tormenta. En el Puerto de Mazarrón, según informó la concejala del Partido Popular Toñi Sáez, "solo hubo que lamentar daños materiales".
Explicó que así se lo habían comunicado servicios de emergencias como los Bomberos, que ya se encontraban en la zona junto a los servicios de limpieza, "porque ha volado todo en el puerto deportivo y en el paseo marítimo".
Además, comentó que los daños "afectan en su mayoría a comercios privados como los restaurantes, ya que han volado los toldos y los tejados".
Por último, añadió que un conductor a bordo de un coche había resultado afectado en el puerto pesquero, pudiendo refugiarse a tiempo en una caseta cercana.
Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha pedido la creación de forma "urgente" de un fondo de contingencia tras este acontecimiento ocurrido en el Puerto de Mazarrón, con el objetivo de "paliar los daños ocasionados y ayudar a los vecinos".
En la misma línea, Antelo ha indicado que las tres administraciones —local, autonómica y nacional— "deben actuar de manera coordinada e inmediata, dejando a un lado la inacción".
