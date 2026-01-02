El eclipse del siglo y una misión histórica a la Luna, hitos de la agenda espacial de 2026

Todo apunta a que 2026 será un año espacial, de los que obligan a levantar la mirada y dejarse asombrar por lo que ocurre en el cosmos. Sobre todo en España, donde el próximo 12 de agosto se vivirá el primer eclipse total de sol en más de un siglo. El evento ya está creando frenesí entre los astroaficionados, disparando las reservas de viajes y agotando plazas hoteleras en la franja donde este evento se dejará ver en todo su esplendor. Pero eso no es todo.

Este año también se espera el avistamiento de un brillante cometa que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se podrá observar a simple vista desde varios puntos del país. El espacio ganará protagonismo en los próximos meses con el despegue de la misión lunar Artemis II, con la que un equipo de astronautas volverá a la Luna por primera vez en más de 50 años; y el lanzamiento del cohete español Miura 5, con el que España quiere ganar autonomía en el espacio.

Estos son los principales eventos astronómicos y espaciales que protagonizarán el 2026.

El evento espacial del año será, sin duda, el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto. Este evento no solo será el primero de su tipo que se vea en la Península Ibérica en más de un siglo sino que, además, inaugurará la "temporada de eclipses" prevista en España que arranca este 2026 y que se repetirá con otros eventos el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. El primero de este trío de eventos, que tendrá lugar hacia las 20:30 horas del 12 de agosto, ya está disparando los viajes y las reservas hoteleras hacia las zonas más afortunadas del territorio, donde este episodio dejará verse en todo su esplendor. El Gobierno ha puesto en marcha una Comisión Interministerial, presidida por el gabinete de Ciencia, para coordinar las labores logísticas alrededor de este evento y, sobre todo, aprovechar la ocasión para impulsar actividades científicas y de divulgación astronómica.

En Catalunya, el Govern también está impulsando un despliegue estelar para que la ciudadanía pueda disfrutar de este evento. El Ejecutivo de Salvador Illa ha elegido 20 municipios estratégicos donde se habilitarán zonas oficiales de observación, servicios logísticos, actividades divulgativas y controles de acceso para ordenar la llegada de visitantes. Estas poblaciones, de más de 3.000 habitantes y con buen acceso por carretera, tienen capacidad para absorber a 85.000 personas y 40.000 vehículos según los cálculos. Entre los municipios seleccionados destacan ciudades como Valls, Cambrils, Reus, El Vendrell, Amposta, Móra La Nova, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra y Alcanar. En la provincia de Lleida se ha seleccionado Les Borges Blanques y la propia capital leridana como puntos óptimos para observar el eclipse.

Este año se espera el avistamiento del cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), un cuerpo procedente de la lejana Nube de Oort, en los confines del Sistema Solar, y que este año dejará verse durante su acercamiento a la Tierra. Según explica el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), este 'visitante' espacial llegará a su perihelio (momento de máxima aproximación al Sol) alrededor del 20 de abril y después pasará relativamente cerca de la Tierra entre el 26 y el 27 del mismo mes. Si todo va bien, para entonces podrá observarse a simple vista desde gran parte del hemisferio norte, sobre todo en el cielo crepuscular y durante el amanecer.

Este 2026, los aficionados a la astronomía disfrutarán de un año especialmente rico en eventos celestes. A lo largo de este año se producirán diversas alineaciones y conjunciones planetarias, como la de Saturno y Neptuno del 20 de febrero; los desfiles de planetas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno durante marzo, mayo, agosto y noviembre; y la oposición de Júpiter (10 de enero), Saturno (4 de octubre) y Urano (25 de noviembre). El calendario lunar también está lleno de fenómenos llamativos como la "Luna azul" del 31 de mayo (que destacará como la segunda luna llena del mes), la "Luna negra" del 15 de junio (cuando se observa la luna llena más pequeña del año) y, para cerrar el año, una espectacular "Superluna" el 24 de diciembre (la luna llena más grande de 2026).

Entre febrero y abril está previsto el primer viaje lunar en más de 50 años

Más allá de los eventos que nos regalará el cosmos, este año la humanidad también intentará protagonizar alguna que otra hazaña espacial. Si todo va bien, entre febrero y abril se espera el despegue del primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años. La misión Artemis II prevé llevar a un equipo de cuatro astronautas hacia un viaje de 10 días que dará una vuelta alrededor de la Luna pero que, a diferencia de los viajes del histórico programa Apolo, no aterrizará sobre su superficie. Esta hazaña la reservan para la tercera misión del programa Artemis, cuya fecha de despegue está aún en el aire debido a los recortes en la NASA, las disputas entre Trump y Musk y varios problemas logísticos surgidos durante el proceso de preparación.

El despegue del cohete español Miura 5

Todo apunta a que en los próximos meses podremos disfrutar del despegue del nuevo cohete español Miura 5, de la compañía PLD Space. Este gigante espacial, de 70 toneladas de peso y más de 35 metros de altura, realizará su primer vuelo inaugural desde el puerto espacial europeo situado en la Guayana Francesa. Sus creadores afirman que, una vez operativo, este vehículo espacial podrá transportar al espacio hasta 540 kilogramos de material, incluidos satélites que requieran desplegarse en la órbita baja terrestre. Su diseño también destaca por su sostenibilidad, incluido el uso de "combustible renovable" así como la posibilidad de recuperar y reutilizar toda su estructura para reducir al máximo la generación de residuos.

Japón ha anunciado el despegue de una misión histórica y potencialmente revolucionaria hacia las lunas de Marte. Tras varios años de retrasos y problemas técnicos, todo apunta a que el proyecto Martian Moons eXploration (MMX), de la agencia espacial nipona JAXA, podría alzar el vuelo durante los próximos meses y emprender su largo viaje hacia las lunas marcianas Fobos y Deimos para recopilar material de su atmósfera y superficie y traerlo de vuelta a la Tierra de cara a 2029. De lograrse, se trataría de la primera misión en la historia capaz de recolectar material de los satélites de otros mundos y traerlos hacia nuestro planeta, donde se trasladarán a los mejores laboratorios del globo en búsqueda de trazas de vida extraterrestre.