Cuando el juego se vuelve rutina: el fenómeno del ‘skin care’ en niñas

Las redes sociales se han colmado de niñas de entre 8 y 12 años mostrando sus largas rutinas de cuidado facial o skin care: desde limpiadores de rostro en formato jabonoso o agua micelar, sérums de todo tipo –como ácido hialurónico, vitamina c, retinol o niacinamida– cremas para la cara, contorno de ojos y protector solar –lo más importante y lo que en realidad necesitan las pieles tan jóvenes–. Sin dejar de contar que luego de esta rutina extensa, también se maquillan.

Emilio del Río, director de la Clínica Dermalar / Cedida

Los médicos dermatólogos alertan sobre el auge de estas rutinas de belleza –impuestas, sobre todo, por las redes sociales y las in fluencers de moda y belleza– que pueden derivar no solo en problemas en la piel, sino también en problemas de salud mental o emocional.

Nieves Martínez, dermatóloga del CHUAC / Cedida

El dermatólogo y director de la clínica de Dermatología y Medicina Estética Dermalar, Emilio del Río de la Torre explica que lo que sucede con estas niñas y pre adolescentes es una maduración forzada precoz que las hacen pasar horas maquillándose, creando rutinas de skin care y vistiéndose como adultas. «Cando deberían estar xogando no parque, facendo deporte ou socializando sanamente con outros nenos e nenas», comenta del Río. Según el dermatólogo, esta hipersexualización de las pre adolescentes provocan «asentar a etapa adulta ou queimar etapas demasiado pronto».

As peles infantís precisan moi poucas cousas, unha limpeza Emilio del Río — Director Clínica Dermalar

Las necesidades de las pieles infantiles

Tanto el dermatólogo Emilio del Río como la médica dermatóloga del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), Nieves Martínez Campayo, ambos coinciden en que las pieles más jóvenes, específicamente las infantiles, no precisan de una rutina de cuidado muy extensa.

«As peles infantís precisan moi poucas cousas. Básicamente unha limpeza axeitada e suave e algo de hidratación e, no verán, protección», comenta Emilio del Río. «Os emolientes, que é a palabra para referirse as hidratantes, cremas hidratantes, que en realidade son graxas, pero hidratan dunha maneira indirecta, porque cobren e evitan pérdidas», señala del Río.

A nivel dermatológico, las niñas no necesitan una rutina Nieves Martínes — Dermatóloga del CHUAC

Por su parte, Martínez Campayo coincide con del Río que a nivel dermatológico las niñas «no necesitan de una rutina». «Lo que necesitan es protector solar en verano, y evitar la exposición solar entre las 13.00 y las 16.00 horas», señala la dermatóloga. Además, Martínez Campayo explica que es más importante el uso de la protección solar a esas edades porque «se ha demostrado que el daño solar acumulado en la infancia es lo que acaba marcando el número de lunares que tenemos en la edad adulta, y eso está relacionado con nuestro riesgo de melanoma en el futuro».

En el consultorio, Martínez Campayo ha tenido casos de niñas que le han preguntado «¿qué serum puedo usar?, lo preguntan abiertamente y muchas veces las madres, piden por favor ‘¿le puedes decir que no necesita ninguna rutina?’».

María del Carmen González Hermo / Cedida

Los cambios de la rutina de cuidado facial se deben realizar en la pubertad, al inicio de la adolescencia, es decir, en la preadolescencia y durante la adolescencia, que es son los momentos en el que la piel comienza a cambiar y a producir más cebo.

A esa edad empezamos a tener conciencia del rechazo María de Carmen González Hermo — Vicesecretaria de COPG

«Na adolescencia é máis importante aínda a limpeza, porque a pel faise máis graxa», señala del Río, que también explica que los excesos de cosméticos son los responsables de que haya cambios en la piel en esas edades. «É –precisamente– o exceso de cosméticos ou que sexan moi graxos ou oclusivos, empeora problemas xa propios de esa idade. Sobre todo, non aplicar productos inadecuados, nin graxos, nin siliconas, nin ocluentes. É como algo que non drena e aínda taponamos as salidas, ese terreno acabará sendo pantanoso e sendo unha fonte de problemas sanitarios», apostilla del Río.

Los especialistas comentan que no es frecuente ver a jóvenes adultas o adolescentes más mayores con secuelas por el uso de skin care de pequeñas. «Non é moi frecuente, pero se puede ver acné provocado por iso», comenta del Río.

El impacto psicológico

Los problemas que pueden acarrear estas rutinas virales en redes sociales no acaban en la piel. Sobre todo, traen problemas psicológicos relacionados con el ideal de belleza y con una estética inagotable.

Estos mensajes, que generalmente se encuentran en internet y en redes sociales como TikTok o Intagram pueden ser muy dañinos para el futuro de las niñas, ya que, pueden influir en su personalidad, derivando en trastornos de salud mental o de la alimentación.

La vicesecretaria del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) María del Carmen González Hermo, señala que la edad en la que estas niñas comienzan adentrándose al mundo del skin care y el maquillaje es «una edad sensible, porque es cuando empezamos a tener conciencia del rechazo y de lo que supone el rechazo del grupo y de la aprobación». También comienza a cobrar importancia «la visión que el otro tenga sobre mí determina la aprobación», explica González.

Dándole la importancia que le dan estas niñas al maquillaje y el skin care, puede repercutir en que «asuman que solo es aprobable o aceptable si cumplen determinados cánones», señala González y además, agrega que «ayudar a las niñas a que desarrollen su autoestima en base al aspecto físico, es limitarlas porque pone el peso en algo que no está bajo nuestro control».

El mercado, el responsable

Del Río comenta que la responsable de que las niñas y preadolescentes estén utilizando skin care a edades indebidas es la industria de la cosmética. «Está claro que as marcas, directamente ou por medio das influencers, buscan crear consumidoras de cosmética xa e fidelizalas para o futuro», señala del Río y agrega que «é un lobby moi potente, porque buscan o negocio xa e o consumo inmediato, creando o consumo do futuro e futuras consumidoras».

En ese caso, habría que promover una guía de buenas prácticas de la industria cosmética. «Para a protección dos nenos, para non buscar esa maduración antes de tempo e moitas veces esa hipersexualización indebida», explica del Río.