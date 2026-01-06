El 06703, primer premio del Niño, reparte suerte en las cuatro provincias gallegas

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703 y ha traído la suerte a las cuatro provincias gallegas.

El número 06703 ha tocado en las localidades pontevedresas de Marín y O Porriño; en el municipio lucense de Monforte de Lemos; en Ourense capital y en la localidad ourensana de Xinzo de Limia y en los municipios coruñeses de As Pontes y Zas. A diferencia del sorteo de Navidad, es pronto todavía para conocer la cuantía monetaria que el sorteo deja en Galicia. Las delegaciones provinciales de Loterías se están trasladando en este momento a las administraciones agraciadas y será entonces cuando se conocerá el dato.

Por lo de pronto, si hay una localidad gallega en la que la ilusión se desborda esa es O Porriño, donde la administración número 4, conocida como 'El X de la Suerte', ha vendido números del primer premio y también de uno de los segundos, el número 45875.