La borrasca Goretti trae de vuelta la lluvia

Entrará en las próximas horas en la comunidad, regándola de oeste a este con precipitaciones conforme avance la jornada del jueves

El viernes volverán a caer los termómetros, con una bajada de la cota de nieve a los 900-1000 metros

Nieve en el alto del Poio, en Lugo.

Nieve en el alto del Poio, en Lugo. / Eliseo Trigo / EFE

Patricia Pedrido Davila

Tras un helador inicio de año con temperaturas mínimas de -8º en zonas de Ourense - de la mano de Francis-, los termómetros subirán en las próximas horas y regresarán las lluvias. La borrasca Goretti (nombrada por el servicio meteorológico francés) traerá a partir de este jueves precipitaciones y alerta naranja por oleaje y viento en el mar desde Costa da Morte hasta Ribadeo. En las Rías Baixas el aviso será amarillo por ondas de 4 a 5 metros. En tierra se esperan rachas de viento superiores a los 70 y 80 km/h en el noroeste de A Coruña, centro y montañas de Lugo y la comarca de A Mariña.

Remite el frío

Galicia se encuentra en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Las temperaturas ascenderán de forma moderada, dejando atrás los elevados valores negativos de los últimos días. Así, la mínima registrada esta madrugada ha sido de -0,6º, en Viana do Bolo, frente a los 8 grados bajo cero de la jornada anterior.

Los termómetros se moverán entre los tres grados de mínima previstos para Lugo y los 15 de máxima en Vigo. El viento soplará del norte-noroeste moderado en el litoral y flojo en el interior, girando a sudoeste al final del día.

Este jueves entrará en Galicia la borrrasca Goretti, que cubrirá el cielo y regará con precipitaciones la comunidad de oeste a este conforme avance el día. Estas lluvias serán más intensas en la franja atlántica. Para mañana, Meteogalicia ha activado la alerta amarilla por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros/hora en la mitad norte y en zonas altas. La cota de nieve descendiendo a los 1200 metros al final del día. 

Esta tónica se repetirá el viernes, pero sin avisos meteorológicos. Los termómetros volverán a caer debido a una masa de aire frío en latitudes más altas, que pondrán la cota de nieve alrededor de los 900-1000 metros. Los vientos soplarán del noroeste moderados en general, fuertes en el litoral norte.

