Tráfico despeja dudas: "Si paras por avería o incidente y no colocas la V-16 te denuncian"

La baliza V-16 de señalización para coches parados en la carretera sigue generando controversia dos semanas después de su implantación legal. Si al principio la polémica se centró en cuestiones como su escasa visibilidad, su elevado precio o a la geolocalización a la que somete a sus usuarios, ahora lo que preocupa a los conductores es si Tráfico va a multar desde ya a quien al que no la lleve o si seguirá el periodo de gracia prometido por el Gobierno central.

Una duda que tampoco resolvió este miércoles el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, durante la jornada Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities en Madrid. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", zanjó. De este modo, no habló de un plazo concreto dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Y es que la semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico van a ser "flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo" por no llevar la baliza V-16. Pero nadie aclara cuál será ese periodo de gracia. "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", afirmó el ministro del Interior.

En todo caso, Pere Navarro confirma que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma porque se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas". En ese sentido, se intuye que las sanciones podrían estar al caer.

Pere Navarro, director de la DGT, en la jornada de Madrid. / Eduardo Parra

Sigue la polémica

Sin embargo, a la baliza V-16 aún le queda mucho por alumbrar fuera de las carreteras de Galicia y España. El PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces. En todo caso, eso provocó que muchos conductores se quedasen colgados sin el dispositivo antes de la entrada en vigor de la norma, lo que también justificaba esa flexibilidad antes de la multa. Una flexibilidad que podría tener el tiempo contado.