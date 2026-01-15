Crew-11
Regresa con éxito a la Tierra la misión cancelada por la NASA por la enfermedad de un astronauta
La cápsula Dragon de SpaceX amerizó en el océano frente a la costa de San Diego (California) ayudada por cuatro paracaídas
EFE
La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.
La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT (17:20 EST), tocó el agua ayudada por cuatro paracaídas a las 8:41 GMT (3:41 EST), confirmó la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales con el mensaje "wellcome home, Crew-11".
Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, regresaron a la Tierra después de un viaje de unas once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.
Con la ayuda de paracaídas, la cápsula desaceleró para amerizar de manera segura en el océano, donde los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y del que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- Un nuevo robo de oro en Trazo amplía la ola de asaltos de la Banda del Volvo
- López Couso lanza su candidatura a rectora: «Queremos unha USC que coide das persoas que a fan posible día a día»
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
- Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para un cierre total que agudizará la crisis del aeropuerto de Santiago