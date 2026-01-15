La Wikipedia cumple 25 años: 65 millones de artículos, 300 idiomas y un desplome de las visitas tras la irrupción de la IA

La Wikipedia –la enciclopedia 'online' abierta y colaborativa más grande del mundo– cumple hoy 25 años. El portal web, creado el 15 de enero de 2001, acumula ya más de 65 millones de artículos editados en más de 300 idiomas. Y en su 25º aniversario se enfrenta a su mayor amenaza desde su creación: la irrupción de la inteligencia artificial y la adaptación a un nuevo ecosistema tecnológico en el que la IA brinda a los usuarios acceso automatizado a millones de contenidos. En esta encrucijada, un apunte de antropología digital: el término Wikipedia proviene de la contracción de "wiki" y "encyclopedia" (enciclopedia en inglés). La primera procede a su vez de 'wikiwiki' –que significa rápido en hawaiano– y de 'wiki', una tecnología que permite crear sitios web colaborativos.

Ya es historia de internet que el empresario Jimmy Wales y el filósofo Larry Sanger fundaron la Wikipedia con el objetivo de complementar otra enciclopedia en línea del momento, también creada por Wales, Nupedia. Esta enciclopedia colaborativa –en la que solo podían participar autores especializados– tenía un proceso de revisión mucho más lento y formal, y cerró en septiembre de 2003. Lo cierto es que Wales y Sanger tuvieron visiones enfrentadas acerca del rumbo que debía tomar el nuevo proyecto desde el mismo momento de su creación: el primero defendía un enfoque más abierto y viral de la web, confiando en el poder de autorregulación y corrección de su propia comunidad, mientras que el segundo abogaba por un criterio más academicista y controlado. Sanger terminó por abandonar el proyecto tan solo un año después de su creación.

IA: ¿amenaza u oportunidad?

Ahora, por primera vez en sus 25 años de historia, la Wikipedia se ha topado con un competidor directo en internet que está reduciendo las visitas al sitio: la inteligencia artificial. Lo cierto es que la IA es capaz de brindar a sus usuarios conocimiento inmediato, estructurado y sintetizado acerca de casi cualquier ámbito. “Hace dos años, en España, el volumen mensual de visitas era de 1.600 millones. Actualmente son 800 millones, la mitad”, admite Javier Igal, editor desde hace más de 10 años en Wikipedia y actual tesorero de Wikimedia, la asociación encargada de promocionar los valores e ideales de esta enciclopedia.

Igal también destaca que este descenso en el número de visitas afecta especialmente a la Wikipedia española: “Nosotros hemos perdido un 50%, cuando, en el mismo periodo, la inglesa solo ha descendido un 10%. Lógico, allí las IA siguen visitando su Wikipedia, pero la española seguramente no”, admite. Aun así, el editor apunta que las inteligencias artificiales también deben ser vistas como una oportunidad, ya que considera que la Wikipedia puede ser una herramienta ideal para entrenarse a la hora de consultar y contrastar diversas fuentes para la elaboración de una información.

Google y Amazon, donantes

Una de las características definitorias de Wikipedia es que se trata de una de las pocas webs que no hace uso de la publicidad para obtener ingresos, sino que estos provienen íntegramente de las aportaciones voluntarias. Sus donantes más importantes, explica Igal, son “grandes empresas como Google o Amazon, que recopilan información de las diferentes entradas de Wikipedia para poder ofrecérsela a sus usuarios”. Estas donaciones por parte de las grandes corporaciones se realizan de manera voluntaria y altruista. Asimismo, la enciclopedia tampoco hace negocio con los datos de sus usuarios —a diferencia de la mayoría de portales web—, protegiendo así la privacidad de las personas que la visitan.

Para dar comienzo a las celebraciones de su 25º aniversario, Wikipedia ha organizado un evento virtual con su comunidad internacional que contará con juegos, entretenimiento, invitados especiales y premios. Se trata de una ocasión ideal para conocer de cerca el funcionamiento de la enciclopedia y descubrir cómo cualquier persona puede participar en este proyecto colaborativo.