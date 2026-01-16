Las tiendas de proximidad, esenciales para el consumo local en Galicia

Según los datos del estudio Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones, realizado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), el 99% de los consumidores de nuestro país acude a tiendas de conveniencia. Atendiendo al ámbito gallego, más de la mitad de los habitantes, un 56%, acude a comprar a este tipo de establecimientos al menos un par de veces por semana, lo que hace que este tipo de negocios se consolide como una pieza fundamental en la vida cotidiana de los consumidores de la región por su capacidad de ofrecer soluciones inmediatas gracias a su cercanía.

En concreto, un 40% de los gallegos lo hace entre dos y tres veces por semana, mientras que el 16% todos o casi todos los días. La frecuencia media de compra en estas tiendas de proximidad en la comunidad es de dos o tres veces. Según la investigación, lo más valorado por los consumidores gallegos (el 86% de los consultados lo aprecia mucho o bastante) para acudir a estos establecimientos es su proximidad y cercanía. Seguido por un 80% que reconoce la importancia de contar con bienes básicos o esenciales, y también el 80%, tienen en cuenta la disponibilidad y variedad de productos para el consumo inmediato.

En este marco, entre los productos considerados salvavidas existentes en las tiendas de conveniencia, los refrescos fríos son la opción preferida para el 57% de los consumidores gallegos, solo por detrás de los que compran el pan a última hora, el 77%. Además, el 49% de los gallegos se decanta por la compra de Coca-Cola entre todas las marcas disponibles en las tiendas de conveniencia.

En este contexto, de las diez marcas de refrescos más demandadas, seis pertenecen a Coca-Cola: el 49% suele comprar Coca-Cola en tiendas de conveniencia, el 24% se decanta por Aquarius, el 21% por Fanta, el 14% por Fuze Tea, el 10% por Monster y el 5% opta por Sprite.

Las claves: cercanía, rapidez y adaptación

La experiencia de compra también se valora positivamente entre los gallegos: el 75% afirma ser atendido siempre o casi siempre por la misma persona, y que recibe, en el 90% de los casos, un trato cercano, profesional y amable; lo que refuerza el vínculo entre el consumidor y el comercio local.

«La cercanía, la rapidez en la compra y la capacidad de adaptarse a las necesidades inmediatas del consumidor por parte de estos establecimientos han convertido a las tiendas de barrio, las de toda la vida, en un pilar fundamental del consumo diario. Su éxito radica en ofrecer productos esenciales al alcance de la mano, mantener horarios flexibles y generar una experiencia de compra ágil que responde perfectamente a la rutina moderna», explica Rubén Casado, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners.

Las tiendas de conveniencia están experimentando un crecimiento que tiene que ver con cambios estructurales en el consumo. Estas nuevas tendencias responden al interés de las personas por adaptar la cesta de la compra a sus necesidades y a sus hábitos de consumo. Según otro estudio de IGD Research, el canal de conveniencia será el cuarto con mayor evolución a nivel mundial en los próximos cinco años, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. Bajo este pretexto, nace la estrategia #SomosDeBarrio, una iniciativa que busca apoyar a los comercios de proximidad, ayudándoles a ser más visibles, atractivos y adaptados al nuevo consumo, con CCEP como aliado clave. Con una red de 53.000 puntos de venta y 55 delegaciones, la compañía impulsa su crecimiento con apoyo personalizado para aumentar visitas, rotación y experiencia de compra.