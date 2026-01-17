El jilguero, ave del año 2026: "Ahora es buen momento para verla en Santiago"

Pocos pájaros ilustran tan bien como el jilguero europeo la conexión de la Galicia rural con la urbana. Es uno de los representantes más emblemáticos —y llamativos— de la fauna del campo y, a la vez, un poblador frecuente —antaño más— de alamedas y jardines de pueblos y ciudades, como muchos gallegos que tienen un pie en el asfalto y otro en la aldea. Sin duda una condición determinante para que haya sido elegida por votación popular ave del año 2026. El jilguero se impuso con 6.519 votos al cormorán moñudo (2.542) y a la alondra común (2.472) en un proceso que organiza la organización conservacionista SEO BirdLife desde el año 1988.

Sin embargo, esta distinción lleva implícito un mensaje, como ocurre con todas las aves que el colectivo introduce en sus listas: hay señales de alarma que apuntan a un descenso de su población, no hace tanto abundante en Galicia y hoy en franco declive. No hasta el punto de extinguirse, pero sí una caída de ejemplares anual lo suficientemente seria como para tenerla en cuenta. Sobre todo porque el jilguero no solo es un pájaro bonito, colorido y que canta bien, sino que se trata de un auténtico bioindicador capaz de medir el estado medioambiental del campo. Y si va a menos, es que algo pasa.

Jilguero sobre un 'toxo', una pose habitual de la especie. / M.G.P.

"Hay un exceso de químicos"

"Todas las aves que SEO BirdLife introduce en su lista es porque necesitan algún tipo de atención", explica el ornitólogo Gustavo Ferreiro, representante del colectivo en Pontevedra. En el caso del jilguero europeo, o xílgaro en gallego, se hizo porque se está detectando "un declive importante". "Se está comprobando en los últimos censos" y, aunque por ahora no está como especie amenazada, "sí es el primer signo de alarma".

Este experto confirma la importancia de este pequeño pájaro por su representatividad de todo el territorio, ya que aunque el ámbito agrario y rural es el más importante para él, "también se ve en alamedas de ciudades y pueblos". Esto lo convierte en ese "bioindicador" que emite señales de alarma cuando, como está ocurriendo en la actualidad, "desciende su población".

¿Y las causas? Unas habituales y otras añadidas más específicas. En primer lugar, "cuando las poblaciones merman en el entorno rural suele asociarse a un exceso de uso de pesticidas y químicos", detalla Ferreiro. Eso contamina las semillas que conforman el grueso de su alimentación. Pero también en las ciudades se está dando un proceso similar con la jardinería. "En entornos urbanos también se suele abusar de los herbicidas", además de asentarse la costumbre "de mantener siempre ese césped perfecto, como de campo de fútbol, que se corta a menudo y no deja que las hierbas crezcan y generen semillas". Para Gustavo Ferreiro, eso también daña al jilguero por su condición de granívoro.

"Aunque es cierto que se alimenta sobre todo de semillas, por ejemplo le encantan las del cardo, también depreda sobre insectos", revela el ornitólogo gallego. "En el periodo en el que tienen crías necesitan proteínas para ellas y ahí el jilguero atrapa muchos insectos, lo que lo convierte en un aliado de los agricultores a la hora de limitar y controlar ciertas plagas".

Pero la supervivencia del jilguero también se ve afectada por otro factor más transversal en el campo gallego que está modificando la fauna en el rural: la alteración de los hábitats tradicionales. Los paisajes en mosaico tan característicos de Galicia, que combinan pastos con zarzales, bosques mixtos de caducifolios, pinares... están desapareciendo en muchas comarcas en favor de una cierta industrialización del terreno. "Por un lado está el abandono del campo que implica la falta de cultivos apropiados para estas aves", prosigue. "Y por otro, la proliferación de grandes monocultivos, especialmente de eucalipto y de maíz según la zona, que no le van nada bien» a los jilgueros.

El ornitólogo de SEO BirdLife Gustavo Ferreiro. / FDV

«Se captura para criar en cautividad»

Por último, un factor ya más específico que impacta en la población del ave del año 2026 es la caza ilegal. "Es un ave que se captura mucho", lamenta el experto de SEO BirdLife. "s cierto que a lo mejor no tanto en Galicia —donde apenas hay tradición—, pero el jilguero sigue estando entre las aves más perseguidas para su cría en cautividad". La razón es que es de las pocas que puede aguantar viva en una jaula pequeña, pero es que además "tiene el doble atractivo" de poseer colores muy bonitos, con su clásica careta roja, y que "canta muy bien".

Esta misma semana trascendió que investigadores de universidades españolas, del CSIC y de SEO BirdLife firmaron una carta en la prestigiosa revista Science en la que denuncian que Madrid y Andalucía están autorizando capturas de fringílidos —jilgueros, pardillos, verderones y verdecillos— "bajo una falsa cobertura científica con el objetivo de volver a autorizar una práctica prohibida por la Unión Europea". Eso demuestra el interés y el negocio que sigue existiendo detrás de especies como esta.

Protagonista de leyendas y poesías El xílgaro forma parte de la tradición popular de Galicia. Durante muchas décadas fue compañero habitual de los vecinos de las aldeas, una relación que situó a este pequeño pájaro como protagonista de algunas leyendas y refranes de la cultura rural. Esta huella y relación de los jilgueros con el rural gallego la recoge Salvador Lueiro en su obra Guía das aves definitivas de Galicia, donde cuenta una leyenda de la zona de la Ribeira Sacra (Cristosende) en la que un jilguero era el encargado de transportarle a un sastre alfileres de oro, que le colocaba en una calabaza. Eran unos alfileres especiales con capacidad para perforar cualquier material, vegetal o animal. Eso sí, jamás perforaban la carne humana. También en esa obra se recoge una poesía del jilguero: "Axóuxere xílgaro, / cariña vermella. / Ao meu telladiño / lle falta unha tella. / Axóuxere xílgaro, / amarelo e branco. / Á miña meniña, / lle falta un zapato". Otro ejemplo de que el jilguero está enraizado en la cultura popular y oral gallega desde hace muchos años.

¿Dónde y cómo verlo?

El jilguero es todo un espectáculo de color y canto que lo convierte en un pájaro ideal para iniciarse en el gusto por las aves o la ornitología o, simplemente, para tener una excusa y salir a dar un paseo en familia en su búsqueda con unos prismáticos o una cámara de fotos. Sobre todo por su belleza y porque no es difícil de localizar en Galicia ni en Santiago de Compostela.

Para empezar, el jilguero está "todo el año" con nosotros, al no ser migrador. Según Gustavo Ferreiro, la clave para dar con él está tanto en acertar con el hábitat como con la época. "En invierno suele estar en grupos más grandes, incluso a veces mezclado con otras especies como verderones y verdecillos", dice. A partir de ahora, en primavera, "es un momento idóneo para verlo", porque empieza a deshacer esos grupos y a exhibirse y cantar para buscar pareja. Después, avanzado el año, también son buenos momentos cuando los polluelos ya vuelan o cuando empiezan a caer las hojas de los árboles. "En esas épocas es fácil de detectar".

¿Y dónde buscarlo? "Nunca en zona forestal", aconseja Gustavo Ferreiro. "No lo vamos a ver en un pinar, ni en una carballeira frondosa y mucho menos en un eucaliptal... Pero sí en los bordes de estos bosques, donde acaban y empiezan los campos". En las ciudades, estará en jardines arbolados, que en el caso de Compostela se corresponden con la Alameda, el Campus Norte de la USC y los alrededores del Museo de Historia Natural, el parque de Galeras o incluso el Monte do Gozo. Todos ellos son escenarios fáciles para ver jilgueros.

Una vez localizado, en el suelo o sobre cardos y tojos, suele esperar paciente por nuestra fotografía. Y en ella se comprobará como a veces "parece un ave tropical por sus colores". Pero sin ellos y sin su canto, el campo gallego estará un poco más apagado.