Muere Erich Von Däniken a los 90 años

El 10 de enero falleció el igualmente controvertido y exitoso escritor suizo Erich Von Däniken a los 90 años en un hospital de su país natal. Perdemos a un icono de la investigación de los “misterios” y la divulgación de teorías alternativas al que ha seguido la polémica desde bien joven. Podemos empezar con sus problemas con el fisco cuando trabajaba en la hostelería que le llevaron a la cárcel, en la que escribió su segundo libro. Ahí entrarían también préstamos más que dudosos con los que financió sus primeros viajes por el mundo. Podemos seguir con las críticas a las tesis de sus libros, así como las acusaciones de falsedad de las pruebas con las que las respalda. En todas las ocasiones, fue capaz de seguir adelante más o menos indemne, tirando de un fino sentido del humor, apelando directamente a sus críticos desde sus libros. No faltaron ni retractaciones de algunas afirmaciones ni reconocimiento que le añadía licencias creativas a sus relatos. Son bien conocidos sus choques con el divulgador científico Carl Sagan, que le acusaba de considerar a nuestros antepasados como idiotas que precisaban de los alienígenas para avanzar. Viendo cómo la gente hoy en día prefiere opinar a buscar la información que tiene al alcance de un clic, parece cuanto menos discutible la crítica de Sagan, pues según Däniken, nuestros antepasados no sólo habrían escuchado a esos alienígenas, sino que habrían aprendido y puesto en práctica esas enseñanzas.

Antes de Däniken, Louis Pauwels y Jacques Bergier ya habían abierto el apetito del público por los extraterrestres, las conspiraciones y lo sobrenatural con obras como El retorno de los brujos, pero es el suizo el que lo llevó a un nuevo nivel con su reinterpretación de los mitos y las religiones que presentó en su primer libro, Recuerdos del futuro (1968), un best-seller que lo catapultó a la fama y desató la ‘Dänikenitis’. Allí donde tradicionalmente se veían dioses, seres sobrenaturales y rituales, él veía alienígenas y naves espaciales que intervenían en la historia de la humanidad.

Su obra no se limita a sus 41 libros. Hay una serie de cómics basada en sus teorías que publicó en España Ediciones Junior con el título Los dioses del universo. Los guionistas son Arnold Mostowicz y Alfred Górny, y el dibujante Bogusław Polch, todos de nacionalidad polaca, país en el que goza de una gran popularidad. En las portadas de cada uno de los ocho álbumes que componen la serie sale una foto de Däniken junto al texto “Según Erich Von Däniken”. La premisa es que una expedición del planeta Delos llega a la Tierra en tiempos prehistóricos buscando especies a las que “mejorar” con ingeniería genética. El resultado de esos experimentos seríamos nosotros.

Däniken diseñó un parque temático llamado Mystery Park que abrió en el 2003. Estaba formado por siete pabellones dedicados a los grandes “misterios del mundo”. En ellos se podía ver desde las líneas de Nazca hasta los vimanas de la mitología hindú. Tuvo menos éxito del esperado y cerró en el 2006. Desde entonces con nuevo dueño y nombre ha vuelto a abrir en un par de ocasiones. Sin duda, una muestra de su capacidad para exponer al público sus tesis.

A la izquierda, Erich Von Däniken y Giorgio A. Tsoukalos, a la derecha, Däniken celebrando su 90 cumpleaños.

Sus teorías sobre la presencia de alienígenas en el pasado y su intervención en la evolución de la especie humana han tenido una gran acogida en la cultura popular. En los 70 Jack Kirby cuenta en la serie Los Eternos como los Celestiales crean dos especies en la Tierra, los Eternos y los Desviantes. En los 90, la película Stargate nos muestra cómo el Antiguo Egipto fue visitado por una raza de extraterrestres. Más reciente es la película de Ridley Scott Prometheus, en la que los ingenieros serían los alienígenas que provocaron la aparición de la humanidad. En definitiva, casi cualquier historia posterior a la publicación de Recuerdos del Futuro en la que alienígenas intervengan en el origen y el desarrollo de la humanidad le debe al menos un agradecimiento a Däniken.

En España su impacto se ha dejado sentir de muchas maneras, desde los 70 ha contribuido al interés en los alienígenas y el misterio en general. Hay muchos y variados ejemplos como el programa icónico de televisión de Fernando Jiménez del Oso, en el que fue entrevistado, la obra de J.J. Benítez ya sea reinterpretando la vida de Jesucristo en su saga de Caballo de Troya o sus aportaciones a la temática OVNI, en los libros y programas de televisión y radio de Iker Jiménez. Una derivada más humilde de su obra es el blog Planeta Inquietante de un servidor, un cruce libre entre homenaje y parodia que cumple 20 años el próximo mes.

Su legado continúa tanto en la organización dedicada al estudio de la teoría de los antiguos astronautas Archaeology, Astronautics, and SETI Research Association (A.A.S. R.A.) como en el programa Ancient Aliens en el canal Historia. El presentador es el ufólogo y frecuente colaborador de Däniken, Giorgio A. Tsoukalos, al que seguramente conozcáis por el meme de “No digo que fueran alienígenas pero…”.