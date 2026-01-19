'Psicosis' por viajar en alta velocidad tras el trágico accidente en Adamuz: "No quiero ser el primero en estrenar esa vía"

El trágico accidente ferroviario en Adamuz ha generado una conmoción importante en todo el país, con al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, y ha despertado "el miedo y la incertidumbre" a viajar en los convoyes de alta velocidad que tienen programada todavía este lunes su salida en los próximos días. Algunos pasajeros ya están dando los primeros pasos para suspender su viaje y solicitar la devolución del billete.

Una especie de 'psicosis' colectiva que tiene un argumento lógico a la hora de solicitar la cancelación de sus billetes: "No quiero ser el primero que estrene esa vía después de lo que ha pasado, no quiero arriesgarme". Así lo asegura José, un aragonés que ha explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que su tren está previsto que salga de la estación de Delicias de Zaragoza "el próximo miércoles" en un trayecto que sigue en la parrilla de circulaciones programadas desde la capital aragonesa.

Su intención era ir a Sevilla desde Zaragoza en un viaje que parece "gafado", ya que compró el billete a Ouigo, que de forma unilaterial hace una semanas decidió cancelar ese tren alegando "problemas técnicos". Posteriormente, Renfe se ofreció a cubrir ese trayecto que había dejado tirados a cientos de viajeros, aunque el precio de ese billete a él ya no le salía por los 9 euros que le costó cuando lo adquirió a la compañía francesa, sino 19 euros con 9 euros de descuento por los dos billetes que había comprado, de manera que los 18 euros iniciales al final le salían por 38 euros. Pero había salvado este imprevisto.

Ahora tras lo ocurrido en Adamuz, entre un tren de la compañía hispanoitaliana Iryo que descarriló y un Alvia que impactó con los vagones que invadieron su vía, su perspectiva ha cambiado: "No vamos a ir a Sevilla seguro". Ni siquiera se plantea hacer el recorrido aunque Renfe le ofrezca cubrir el trayecto con autobús. De manera que su preocupación ahora pasa por saber si la operadora accederá a devolverle el dinero que ya ha desembolsado.

Se desconoce si la infraestructura estará en condiciones de reabrirse al tráfico ferroviario este miércoles o cuándo recuperará la normalidad, pero otros muchos usuarios con los que ha contactado este diario, aunque no han querido detallar los trayectos para los que ya tienen reservada plaza, se encuentran en la misma tesitura. Se enfrentan a una situación inédita y es saber si tienen derecho a la devolución del billete o a la cancelación gratuita de su viaje, y todos coinciden en que es "por el miedo y la incertidumbre" que esta tragedia puede provocar entre los viajeros.

Unas dudas que, al margen de lo que legalmente les corresponda, también tiene que ver con la sensibilidad que las compañías tengan con las consecuencias que este tipo de incidentes de gravedad pueden causar en los pasajeros que ya tenían previsto circular por este mismo punto antes de que sucediera el trágico accidente.

Mientras, siguen con atención por los medios cómo aumentan las cifras de fallecidos y heridos, y los trabajos que se siguen realizando en la infraestructura de alta velocidad en Adamuz. Las cancelaciones pueden llegar en cascada en las próximas horas pero de momento todavía está disponible en la web de las compañías la compra de billetes para mañana mismo, martes 20 de enero, tanto a Sevilla como a Córdoba, a la espera de que haya novedades sobre la reapertura de la línea en las próximas horas.