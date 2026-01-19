'Reinventio' baja el telón: "Muchas personas salieron más felices de lo que entraron"

El espectáculo Reinventio baja el telón de su primera gira gallega con su principal objetivo cumplido: demostrar que en Galicia también se puede construir un espectáculo de gran formato capaz de cautivar al público. Su paso por las siete ciudades, con miles de espectadores, lo certifica. "Queríamos construir un espectáculo que emocionase y resonase en el público. Y sentir esa respuesta en cada ciudad nos confirma que el camino mereció la pena", admite el creador Martín Varela.

Reinventio, de Thinking Up Events, se exhibió en Ferrol, Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela, donde este fin de semana cerró esta fase inicial de la gira. En ese viaje, muchos espectadores incluso repitieron la experiencia, poniendo en valor la emoción, la sorpresa y el efecto de "renovar algo por dentro".

"Escuchar que muchas personas salieron más felices de lo que entraron es la mejor recompensa que podíamos imaginar", reconoce Varela.

Un momento del espectáculo / Cedida

Elenco internacional

Uno de los éxitos de Reinventio se debe sin duda al elenco, una mezcla de intérpretes de primer nivel que hicieron posible la convivencia sobre el escenario de danza, circo y magia. La compañía reunió a bailarines gallegos con artistas circenes de Suiza, Ucrania y Portugal, todos coordinados por un equipo profesional y técnico que logró una puesta en escena muy cuativadora.

Precisamente la convivencia entre esas tres disciplinas artísticas fue una de las señas de identidad de Reinventio, que en cada ciudad se adaptó al espacio, mostrando una flexibilidad poco habitual en un show de tal dimensión.

Martín Varela resume la despedida: "El público nos habló de felicidad, de sorpresa, de las ganas de volver...". "No puede haber mayor satisfacción que esa: comprobar que Reinventio resueva y conmociona. Esa era nuestra meta y hoy está cumplida".

Creer en lo que no se ve

El espectáculo dura hora y media, sin pausas, un tiempo en el que se cuenta la historia de un mago que pierde la ilusión y busca recuperarla. Un viaje simbólico a través de la transformación, la belleza y la capacidad de creer en aquello que no se ve. Reinventio no pretende explicar el mundo, sostienen.... Solo recordar aquello que lo hace habitable.

El show de Thinking Up Events está patrocinado por la Xunta a través da Axencia de Turismo de Galicia.