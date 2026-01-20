Un muerto y al menos 15 heridos en el descarrilamiento de un tren en Barcelona por la caída de un muro de contención

Una persona ha muerto en el descarrilamiento de un tren de Rodalies de la R4 en Gelida, tras colisionar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El convoy ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, entre Gelida y Martorell.

El accidente ha provocado al menos 50 heridos de diversa consideración, cinco en estado menos grave y tres en estado grave. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy. En el lugar, el SEM cuenta con 11 ambulancias.

Por su parte, Bombers de la Generalitat ha movilizado unas 30 dotaciones, que han establecido una zona de seguridad para evitar que se produzcan nuevos desprendimientos. En el dispositivo trabajan el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) y el Grup d’Actuacions Especials (GRAE).

A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 21:01.

Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.

En 2018

Un accidente similar ya ocurrió en un tren de la línea R4 de Rodalies que descarriló el 20 de noviembre de 2018 con 133 pasajeros a bordo que realizaban el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders. El convoy pasaba por Vacarisses (Vallès Occidental) cuando se produjo un desprendimiento de piedras contra el que chocó. En el accidente falleció un hombre de 36 años, un vecino de Castellbell i el Vilar (Vallès Occidental) que viajaba en los vagones delanteros, y cinco personas resultaron heridas de poca gravedad, mientras que otras 44 sufrieron contusiones leves.