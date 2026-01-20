Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros de Baleares: "Que un tren descarrille en una curva entra dentro de la causalidad, pero en una recta no"

A la espera de conocer por qué se ha producido la tragedia ferroviaria en la provincia de Córdoba, en Adamuz, se van sucediendo los primeros análisis sobre las causas que provocaron el accidente de los dos trenes. El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Baleares, Mateu Oliver, coincide con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en mostrar su extrañeza ante este suceso. “Que un tren descarrile en una curva entra dentro de la causalidad, pero en una recta no”, advierte.

“Los descarrilamientos de trenes se producen en curvas por el exceso de velocidad y descarrila la cabeza tractora o alguno de los vagones de detrás. Los descarrilamientos en líneas rectas tienen que ver con el estado de la vía”, explica Oliver, que también es vicepresidente del Consejo de Ingenieros Industriales.

En el caso del accidente de Adamuz, “el tren era nuevo, la vía se había acabado de renovar”, dice el decano ante estas “circunstancias extrañísimas”. Y desde el accidente que hubo en Galicia, en Santiago, en 2013, “se subió el nivel” en las normas de mantenimiento “y además existe una comisión que es la que va a hacer ahora la investigación del accidente, con lo cual esto se acabará aclarando”.

Con “lo poco que se sabe” tras las primeras horas desde el accidente Oliver señala que ante “un descarrilamiento por un obstáculo en la vía descarrila la cabeza tractora, no el último vagón”. En ese caso, que es lo que se está apuntando, “las circunstancias casi se reducen a fallo mecánico del vagón o a un sabotaje. No te queda mucho margen”, continúa el decano.

“Nos faltan muchos datos, pero esto se va a aclarar enseguida cuando analicen el estado del vagón”, dice Oliver. “Se podría haber roto uno de los ejes de las ruedas del vagón y podría haber generado todo este descarrilamiento de la parte de atrás, pero justamente porque el vagón es nuevo pues te quedas un poco extrañado”, reconoce.

"El peor de los casos"

“Todas las líneas de tren circulan en paralelo, entonces justamente cuando venía otro tren ha pasado esto, es el peor de los casos”. Porque “mira que hay mucho tiempo en el que un tren no se cruza con nada, entonces estas circunstancias, y aquí coincido con el ministro, son muy extrañas”, recapacita Oliver.

El decano explica que los trenes, igual que los aviones, tienen una caja negra y “todo un control de seguridad. Por ejemplo, el AVE tiene un control europeo, es intrínsecamente seguro".

"La diferencia entre una AVE y una Alvia es que el AVE es un tren de alta velocidad que está diseñado para ir a entre 300 y 200 kilómetros por hora y el Alvia está diseñado para ir en un rango más bajo de velocidad y puede ir en vías que son de alta velocidad y normales. Son trenes muy seguros”, continúa el ingeniero.

Por sus elevados estándares de seguridad, el decano señala que “se tendrá que mirar mucho sobre todo el estado del vagón para ver realmente qué ha pasado. Ahora la prioridad está en las víctimas y luego en ver el estado del vagón, de la vía y por qué ha pasado este comportamiento tan extraño. Porque que un tren descarrile en una curva entra dentro, no de la normalidad, pero sí de la causalidad”.

Los trenes, recuerda Oliver, no tienen volante. "Solo van más rápido o más despacio porque van guiados por las vías” sobre las que circulan. “Si la curva es pronunciada y la velocidad es muy alta, el tren, pues, obviamente, puede salirse. Y si hay un obstáculo, puede ser que descarrile la cabeza tractora y todo el tren detrás. Ahora, cuando pasa en línea recta y descarrila por atrás…”. Así las cosas, Mateu Oliver subraya que el tren es un medio de transporte muy seguro y barato”.