"En ocasiones pensamos que si nos abrimos al resto podemos ser vulnerables"

El escritor Andrés Pascual (Logroño, 1969) y creador y director del primer posgrado en español sobre bienestar en las organizaciones, el Programa Executive Chief Happiness Officer de UNIR nos trae su último libro, El poder del entusiasmo (Editorial Espasa), una obra en la cual podemos potenciar nuestro entusiasmo para poder ser felices.

Este libro promete ser "el primer método práctico para recargar energía en el día a día". ¿Cuál fue el momento vital o la experiencia concreta que le llevó a escribir El poder del entusiasmo?

Como suele decirse, me vengo arriba con facilidad porque nací con cierta predisposición genética a entusiasmarme. Pero llevo años trabajando esta actitud de forma consciente. He aprendido a graduar mi energía y a prenderla con urgencia cuando el mundo se pone cuesta arriba, a transmitirla a los demás… Por eso decidí extraer patrones y, tras años de estudios y de impartir conferencias sobre el tema en cuatro continentes, dar forma a este método.

¿En qué se diferencia este método de otros enfoques de motivación o crecimiento personal que ya conocemos?

Sobre todo, como han dicho los libreros en las primeras reseñas, en que engancha como una novela. He escrito mucha ficción y eso creo que se nota en la forma de narrar. Es importantísimo que los lectores, además de llevarse enseñanzas útiles para el día a día, se lo pasen bien. También ayuda que incluya muchas historias de personas inspiradoras que lo hacen más rico y divertido.

'El poder del entusiasmo', de Andrés Pascual / Espasa | Planeta de Libros

Usted ha viajado por más de sesenta países, pero ¿qué lugar ocupa Galicia en su propio "mapa del entusiasmo"? ¿Qué le inspira de Santiago de Compostela cuando viene?

Ocupa un lugar importantísimo porque aquí tengo mucha familia y grandes amigos, por lo que he venido desde pequeño de forma constante. Uno de mis tíos fue durante décadas el médico de Padrón, tengo primos a los que quiero en Pontevedra, A Coruña… Con todos y cada uno de mis catorce libros he pasado por Santiago y otras ciudades de esta tierra maravillosa.

Los gallegos solemos ser cautos, incluso desconfiados, y a veces evitamos mostrarnos demasiado entusiastas. ¿Cree que hay un "freno cultural" al entusiasmo en nuestra sociedad?

En ocasiones pensamos que si nos abrimos al resto podemos resultar más vulnerables. Otras veces tememos entusiasmarnos con algún proyecto o relación por miedo a lo que pensarán los demás si fracasamos. Pero, seamos como seamos, desde nuestra bendita diversidad, hemos de tener claro que cultivar una actitud que está al alcance de todos y que nos allana el camino de la vida, convirtiéndonos en personas más plenas y, por qué no, también más prósperas.

En el libro habla de tres grandes vampiros que nos chupan la energía: la queja, el caos interior y el miedo. ¿Cuál cree que es el vampiro que más afecta hoy a la sociedad española?

Los tres afectan al planeta entero, pero en este país tenemos una grave tendencia a quejarnos de todo. Acuérdate de ese hombre que va al médico y, poniendo el dedo en varias partes de su cuerpo, dice: "Doctor, me duele aquí, y aquí, y aquí… ¿Qué tengo?". Y el médico contesta: "El dedo roto". Con las quejas pasa lo mismo. Si pasamos el día quejándonos de todo lo que nos rodea, lo más probable es que haya algo roto en ti que no tiene que ver con los supuestos problemas. Por eso en el libro comparto muchas estacas antiquejas, hay que acabar con este vampiro para siempre.

En Santiago, ciudad universitaria y administrativa, mucha gente vive bajo estrés constante. ¿Por dónde debería empezar alguien que se siente atrapado en ese "caos interior"?

Por hacer sencillísimos ejercicios de atención plena para vaciar la cabeza de basura emocional. Por ejemplo, si estás en la cola del súper, en lugar de darle vueltas a ese comentario que tu cuñado hizo sobre ti en la comida del pasado domingo, vuelca toda tu atención en un solo estímulo, como el pitido que hace la caja registradora cuando pasan los códigos de barras. O parar cada dos horas un par de minutos para mirar por la ventana y buscar formas en las nubes. Es obvio que no basta con hacer estos ejercicios una vez, has de convertirlos en un hábito. Pero el pequeño esfuerzo que nos piden, nos da a cambio enormes beneficios. Y si estás pensando que tu vida es una locura y no tienes dos minutos, es que necesitas cuatro.

Aceptación, atención y acción. Tres palabras que parecen sencillas, pero difíciles de practicar. ¿Cuál suele costar más según su experiencia en talleres y conferencias?

Sin duda la aceptación, a pesar de que es el principio de todo proceso de crecimiento personal. Aceptar no quiere decir que todo te parezca bien, ni conformarte, ni resignarte, ni ponerte unas gafas de carnaval y hacer como si vivieras en un mundo perfecto. Aceptar es no gastar energía peleándote con la realidad. En lugar de quejarme por todo, prefiero observar lo que sucede y decirme: esto es lo que hay. Y, desde aquí, presto atención a las opciones y decido libremente cómo actuar.

En su libro habla de la importancia de rodearse de personas entusiastas. ¿Cómo identificar a quienes "nos dan energía" y a quienes "nos la chupan", sin caer en el egoísmo?

Empiezo el libro diciendo que en el mundo hay dos tipos de personas: las que quieres que te toquen en tu mesa en una boda y las que no. Cuando estás a gusto con alguien, no suele deberse a que sea más o menos guapo, rico o inteligente. Queremos cerca a personas que te hablan con pasión, emoción, convicción, también con curiosidad e interés por ti, ya que buscan aprender cosas nuevas. En definitiva, personas que desprenden entusiasmo por lo que hacen y por lo que son. Estas son las personas a las que hay que tener cerca, porque el entusiasmo es enormemente contagioso.

Ya tiene en su haber más de medio millón de lectores. ¿Qué reacción le gustaría provocar en quienes lean este nuevo libro?

Me gustaría que sientan que les hablo desde el corazón, con el propósito de compartir algo que me ha ayudado a conseguir todas mis metas. La actitud no te asegura los resultados, pero está claro que nunca los alcanzarás sin la actitud adecuada.

Si tuviera que condensar el libro en una metáfora gallega, ¿qué sería el entusiasmo? Una hoguera de San Xoán, una lluvia fina que te empapa, una marea viva...

Me quedo con todas esas metáforas porque describen de forma muy bella distintos aspectos de esta actitud tan rica y saludable. Hablando de fuego, el entusiasmo no es un incendio descontrolado, es una hoguera serena que invita a vivir.