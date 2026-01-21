Adif suspende la circulación de Rodalies en Cataluña tras dos descarrilamientos

Adif ha suspendido la circulación de trenes en toda la red de Rodalies en Catalunya tras el descarrilamiento de dos convoyes, uno de los cuales ha provocado un muerto y cinco heridos graves.

"El restablecimiento del servicio se producirá una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura", ha indicado por su parte Renfe.

La llevantada que ha afectado Catalunya en las últimas horas ha afectado a la infraestructura ferroviaria. Pocos minutos antes del descarrilamiento del tren de la R4 en Gelida se ha producido un evento similar entre las estaciones de Tordera y Maçanet de las líneas R1 y RG1, que en ese caso no ha provocado heridos. Un tren que circuaba por la zona ha colisionado con una roca desprendida a causa del temporal, lo que ha provocado la salida de un eje del convoy.

Precisamente, el sindicato Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido poco antes al gestor de la infraestructura suspender el servicio “hasta nuevo aviso” tras un accidente mortal en la R4 y otro incidente en Girona. El Semaf ha denunciado la "falta de garantías de seguridad para viajeros y maquinistas".