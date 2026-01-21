De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz

Las iniciativas y recogidas de firmas para premiar la solidaridad y la actuación de los vecinos de Adamuz ya están empezando a aparecer. Desde nombrar una calle hasta conceder el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, los cordobeses y todos los españoles sienten que el pueblo merece un reconocimiento y están dispuestos a pedirlo a las instituciones y autoridades por todas las vías.

Alfonso Puerta, vecino de Córdoba capital, ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org "para que se les conceda el Premio Princesa de Asturias a la Concordia a todo el municipio de Adamuz, no solo por la valentía y entrega mostrada, sino también para inspirar a otras comunidades a seguir su ejemplo". Según explica Puerta a Diario Córdoba, la respuesta solidaria del pueblo ante el accidente ferroviario "fue excepcional y merece un reconocimiento mayor". Destaca la actuación inmediata de vecinos -personas no profesionales- que ayudaron a las víctimas sin dudarlo, poniendo de relieve "la valentía, empatía y sentido comunitario" del municipio.

La iniciativa no busca destacar a individuos concretos, sino reconocer al conjunto del pueblo, que "supo reaccionar de forma ejemplar en una situación extrema". Puerta subraya que, "en una sociedad marcada por el individualismo y la soledad, gestos como los vividos en Adamuz cobran aún más importancia y deberían ser visibilizados y protegidos" y considera que la reacción de Adamuz desmonta estereotipos negativos sobre Andalucía y pone en valor su capacidad de organización, solidaridad y respuesta cívica. La intención es lograr un número significativo de firmas para dar visibilidad a la iniciativa y hacerla llegar a la Fundación Princesa de Asturias.

Dedicar una calle a la solidaridad

Otra petición en la misma plataforma, impulsada por Gregorio Pinazo, propone dedicar una calle en Adamuz como homenaje a sus vecinos por "la respuesta solidaria y ejemplar" que ofrecieron tras el accidente ferroviario. La iniciativa busca reconocer públicamente "la ayuda desinteresada, la valentía y la humanidad" de personas que, sin ser profesionales de emergencias, acudieron de inmediato a auxiliar a las víctimas, colaborar en las evacuaciones y prestar apoyo en los momentos más críticos.

El objetivo del impulsor es que este gesto quede permanentemente reflejado en el espacio público, como símbolo de gratitud colectiva y memoria, y que sirva también para poner en valor la solidaridad vecinal como un valor esencial de la comunidad. Este vecino teme que "se hable mucho en los medios de su valentía, humanidad y apoyo desinteresado durante cuatro días y luego se olvide". Para el impulsor, esta "sería una forma de honrar a todos aquellos que salieron de sus casas sin pensarlo, que ayudaron, acompañaron y cuidaron a personas que no conocían, que vieron la tragedia y el horror de cerca pero siguieron ayudando a pesar de los traumas que les va a provocar a muchos de por vida ver el horror tan de cerca".