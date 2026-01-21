Tragedia ferroviaria
Se elevan a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz
Los servicios de emergencias han encontrado otro cadáver en el vagón de la cafetería del Alvia siniestrado
EFE
Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia.
Fuentes cercanas al operativo han informado a EFE de que esta víctima mortal ha sido localizada concretamente en el vagón de la cafetería.
La cifra confirmada de 43 víctimas mortales coincide con el número de denuncias por desaparición presentadas, aunque siempre cabe la posibilidad de alguna persona que viajara en el tren de la que no se tenga todavía conocimiento, según indicó este martes el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
