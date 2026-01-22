¿Cómo te afectará la nueva huelga indefinida de médicos que arranca el 16 de febrero? Estas son las fechas de los paros

Los sindicatos médicos han anunciado este jueves que vuelven a la huelga. Esta vez de forma indefinida y a partir del 16 de febrero. Quieren conseguir un Estatuto Médico y Facultativo propio. Y ya avisaron: no cejarán en su empeño. Tras los últimos paros convocados en Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias los días 14 y 15 de enero por los sindicatos autonómicos, ahora todas las organizaciones reman juntas hacia un gran paro nacional que volverá a tensionar el sistema público de salud.

¿Cuándo arranca la huelga?

El formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

¿Quién la convoca?

Los sindicatos médicos, que hasta ahora habían viajado por separado en sus reivindicaciones, iniciaron el año unidos por una causa común: conseguir un estatuto marco propio para el colectivo. El 8 de enero, en rueda de prensa, representantes de seis organizaciones, entre las que figura Metges de Catalunya (MC), expusieron los motivos que les llevarán a sumar fuerzas de cara a los próximos meses ante lo que consideran "un grave conflicto sanitario".

El Comité de Huelga del nuevo paro nacional está formado ahora por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

¿Volverán a salir a las calles?

Los sindicatos han anunciado que, como pistoletazo de salida a las movilizaciones, se ha decidido llevar a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid. Profesionales de todas las comunidades autónomas mostrarán por qué el colectivo "se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

¿Cuántas huelgas llevan ya los médicos?

Los médicos han realizado ya cuatro huelgas -tres de ellas en 2025- contra el proyecto de Estatuto Marco de Mónica García. El Ministerio de Sanidad, por su lado, está cada vez más cerca de cerrar un acuerdo sobre el texto en el ámbito de negociación que trabaja en el documento, del que forman parte CCOO, UGT, CSIF, Satse y CIG-Saúde. Los médicos han repetido que no se sienten representados en este Ámbito de Negociación, por el que han pedido a Sanidad que escuche sus propias propuestas.

¿Cómo afectará a los pacientes?

En las anteriores convocatorias, las consejerías de las comunidades autónomas decretaron unos servicios mínimos que algunos sindicatos consideraron abusivos pero que, en general, garantizaban la asistencia urgente y los procesos inaplazables. En Catalunya, por ejemplo, pasaron porque la asistencia a los centros del ámbito del SISCAT garantizase el normal funcionamiento del servicio de urgencias, las unidades especiales -ucis, unidades coronarias, unidades de hemodiálisis, neonatología... -, los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital o la actividad quirúrgica inaplazable.

En Atención Primaria, en la última convocatoria de los días 14 y 15 de enero, no hubo consultas programadas. Solo funcionaron las urgencias de los CAP, centros de asistencia extrahospitalaria y centros de atención continuada y urgente (CUAP, PAC y PADES), que se prestaron con un 25% de la plantilla. En el caso de las ambulancias, se garantizó el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes. En cuanto al personal del Banco de Sangre y Tejidos, funcionaba el 50% del servicio. El resto de servicios lo hicieron como si de un día festivo se tratara.

¿Qué reclaman los médicos?

La importancia de su unión radica, según recalcan, no sólo en mejorar la situación actual como facultativos, sino también como pacientes o usuarios de la sanidad. El objetivo, señalan, es la interlocución directa de los médicos con la Administración, pero a todos los niveles, ya que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al Ministerio de Sanidad como a otros ministerios, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas y a los servicios de salud, a los que también apuntan como corresponsables de mejorar sus condiciones laborales.

Noticias relacionadas

Lo que piden los médicos de toda España llevan meses desgranándolo: la constitución de un espacio propio de negociación donde se pacten sus condiciones, así como los aspectos asistenciales y organizativos de la atención médica que se presta a la ciudadanía. Hablan de la eventual aprobación de un Estatuto Marco que "mantiene o empeora los agravios en las condiciones laborales de los médicos respecto a otros colectivos, en cuanto a la jornada de trabajo y los descansos, la clasificación profesional o el acceso a la jubilación".