Examen este sábado
¿Cuándo salen las notas de los MIR? Fechas clave para saber los resultados
Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas ofertadas
Beatriz Pérez
Los resultados provisionales de las pruebas MIR 2026 saldrán en torno al 24 de febrero, un mes después de su realización. Los resultados definitivos, un mes más tarde de los provisionales, esto es, a finales de marzo.
Este sábado 24 de enero, a las 14 horas (las 13 horas en Canarias) se celebrará la convocatoria, adelantándose así dos horas respecto a los exámenes de años anteriores.
Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. En concreto para Medicina se ofertan 9.276 plazas.
Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado el "caos organizativo" que está marcando el proceso de este año, lo que está generando "una situación de incertidumbre y ansiedad entre miles de aspirantes". La organización alerta de "retrasos injustificados en la publicación de listas, errores generalizados en el baremo académico, falta de transparencia en la gestión administrativa y decisiones adoptadas sin cerrar previamente las fases obligatorias del procedimiento, lo que podría comprometer la seguridad jurídica del proceso".
Suscríbete para seguir leyendo
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Accidente múltiple en la AP-9 a la altura de San Lázaro: uno de los heridos, hospitalizado en la UCI
- Batería de accidentes con heridos por el granizo: tres en la autovía de Brión y dos en Padrón
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: 'Se pasa a indefinida haberá días que haxa nenos que non poidan ir a clase”
- Evitas el estrés del aparcamiento': el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago
- Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?