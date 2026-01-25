Accidente ferroviario
Aplazado el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz previsto el 31 de enero en Huelva
El homenaje había sido pactado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la Casa Real
Javier Alonso
El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz convocado para el sábado 31 de enero en Huelva queda aplazado de momento. Esta decisión se produce, según la Junta de Andalucía, después de que el Gobierno de España haya hablado con "una amplia mayoría de las víctimas" y que éstas le hayan trasladado su imposibilidad de asistir en la fecha prevista.
"Tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, el Gobierno de España ha trasladado hoy a la Junta de Andalucía que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al Homenaje de Estado el 31 de enero y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante. Ante esta situación, ambas administraciones han acordado posponer la celebración de dicho Homenaje a una nueva fecha a fin de contar con el mayor número posible de familiares", recoge la información difundida por el Gobierno andaluz.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sí asistirá en cualquier caso al funeral que se celebrará este próximo jueves en Huelva, la provincia más afectada por la tragedia en la que residían prácticamente la mitad de las víctimas.
El funeral de Estado había sido acordado entre ambas administraciones con la Casa Real que había confirmado incluso la presencia de los Reyes Felipe y Letizia. Se había decidido fijarlo para el 31 de enero, dos semanas después de la tragedia, y ubicarlo en Huelva, donde se dirigía el Alvia que sufrió la peor parte del siniestro y que concentró el mayor número de fallecidos.
