Acuerdo
Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario
Uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado les parece un "grave error"
EFE
Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que ha firmado el acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo Estatuto Marco.
"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado García, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".
No obstante, antes de este anuncio, en declaraciones a EFE Televisión, uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error".
- Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
- El espacio de Galicia en Fitur obtiene dos premios: el de mejor stand y el de más sostenible
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Doscientos alumnos de Ames dicen fin a las humedades tras sustituirse el tejado del Colexio de Barouta
- Maite Flores: «Me apasionan la investigación y la gestión»
- Alarma en el Ensanche por un incendio en el 'narcopiso' de Alfredo Brañas
- Nominan a dos Premios Goya a un conocido fotógrafo con estudio en Bertamiráns
- Santiago pierde otros 250.000 euros de la UE por el retraso en las obras de la plataforma logística