Qué debes saber de la señal V27: el nuevo "triángulo digital" que acompaña a las balizas V16

Con el primer mes del año a punto de llegar a su fin ya sabrás más que de sobra que entre las nuevas normas de tráfico de este 2026, la oficialización de la baliza V16 conectada se lleva la palma. Casi un mes después de su implantación legal, la señalización, sigue en pleno proceso de adaptación y sigue generando controversia por su baja visibilidad, su elevado precio o las multas por no llevarla (de 80 euros si no la llevamos y de 200 euros si la necesitamos por accidente o avería).

Ahora, mientras los conductores continúan asimilando la desaparición de los clásicos triángulos de emergencia por las balizas V16 para la señalización de coches parados en la carretera, una nueva medida ha vuelto a generar controversia entre los conductores y es que quizás ya has oído hablar también de la señal V27, que ya se conoce como el "triángulo virtual".

Pero... ¿en que consiste? ¿Tendremos que comprar otro dispositivo para llevar en el coche? ¿También nos multarán por no llevarla? Desde EL CORREO GALLEGO te resolvemos estas dudas para que no tengas ningún problema y sepas cuáles son las diferencias con la baliza V16.

Baliza V16

Cabe recordar que la implantación de la baliza V16 responde por parte de la DGT a un objetivo muy concreto como es evitar que los conductores tengan que abandonar su vehículo en situaciones de alto riesgo, una maniobra que durante años ha estado asociada a atropellos y accidentes graves.

La obligatoriedad de las luces v16 está decretada, por ley, para turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías; mientras que los vehículos de dos ruedas no están obligados a llevarlas.

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La baliza V16 incorpora un sistema de comunicación transmite de manera automática la posición del vehículo a la plataforma DGT 3.0, señalando que en ese punto hay un coche con problemas, una información que se distribuye mediante avisos en tiempo real a paneles informativos, servicios de navegación y vehículos conectados.

¿Qué es la señal V27?

Por su parte, en cuanto a la señal V27, aunque comparte el mismo objetivo de advertir de un peligro en la carretera, es bien diferente a las mencionadas balizas V16. Para empezar, se trata de una señal digital, no de una baliza física, por lo que no será necesario comprar otro dispositivo.

Esta señal virtual aparece como un aviso en el sistema de infroentretenimiento o la instrumentación digital de los vehículos conectados cuando estos reciben información sobre un peligro próximo en la vía, un accidente o un obstáculo.

Su funcionamiento es bien sencillo y se basa en la recepción de datos. Cuando un conductor activa su baliza V16, esta envía automáticamente las coordenadas del incidente a la nube de la DGT (la plataforma DGT 3.0). Inmediatamente, el sistema procesa la información y envía un aviso (la señal V27) a todos los vehículos que se aproximen a la zona del incidente, mostrando una alerta visual en las propias pantallas de los vehículos antes de que puedan percibir algún peligro, anticipándose al mismo.

¿Es obligatoria la señal V27?

La gran diferencia entre la baliza V16 y la señal V27 es su obligatoriedad. Mientras la primera es totalmente obligatoria, la incoporación de la señal V27 es voluntaria y su disponibilidad depende exclusivamente del equipamento tecnológico del vehículo y de si este cuenta con conexión activa a los servicios telemáticos de la DGT.

Los vehículos de nueva fabricación ya integran masivamente estas capacidades de conexión a la nube, por lo que la implementación de la señal V27 será progresiva y natural conforme se renueve el parque automovilístico