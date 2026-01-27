El Ministerio de Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas de toros

El Ministerio de Juventud e Infancia propone impedir la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia contra animales, como corridas de toros, a través de la reforma de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi).

El departamento de Sira Rego propondrá en esa reforma legislativa que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Con estas medidas se quiere hacer cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba "prohibir la asistencia de menores de 18 años", con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".