Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NarcopisosRadar de ConxoSilvia IntxaurrondoHuelga de buses
instagram

Meteorología adversa

Cancelados cinco vuelos cancelados y seis desvíos en Palma por los fuertes vientos

Las rachas de más de 90 kilómetros por hora han obligado a anular rutas interislas por seguridad

Aena recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos por el mal tiempo este sábado.

Aena recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos por el mal tiempo este sábado. / Manu Mielniezuk

Myriam B. Moneo

Palma

La adversa meteorología en el área de Palma por fuertes rachas de vientos cruzados han provocado la mañana de este sábado la cancelación de cinco vuelos y seis desvíos ante la dificultad para aterrizar en Son Sant Joan. Aena y Enaire, el gestor de la navegación aérea, recomiendan a los pasajeros que tengan previsto volar que consulten con las aerolíneas el estado de sus vuelos.

Varias tripulaciones han decidido desviarse a otros aeropuertos alternativos al no poder aterrizar en Palma e Ibiza. Según detalla desde Aena, un vuelo Barcelona-Palma ha regresado a la capital catalana; un Madrid-Palma se ha desviado a Valencia, un Barcelona-Palma también ha tenido que volver al Prat, igual que otro Valencia-Palma que ha regresado a Manises; un Menorca-Palma volvía a Mahón y un Alicante-Palma se desviaba a Menorca.

Las cancelaciones se han concentrado en las operaciones interislas. Se han anulado un Palma-Ibiza, Palma-Menorca, Ibiza-Palma, Menorca-Palma y Palma-Menorca.

Noticias relacionadas

La Agencia Estatal de Meteorología daba cuenta de fuertes rachas de viento en la Serra de Alfàbia, hasta 157 kilómetros/ hora, Cabra (102), Port de Sóller (91) y Santa Maria (87). Y también en el aeropuerto de Menorca, con 70 kilómetros por hora y en el aeropuerto de Ibiza, con 92 kilómetros, y también en Formentera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents