Castilla-La Mancha estudia llevar a la Fiscalía el evento de Ciudad Real que vincula vacunas y autismo

El Gobierno de Castilla- La Mancha estudia trasladar a la Fiscalía la celebración en Ciudad Real de un encuentro pseudocientífico, programado para el próximo 28 de febrero, que vincula las vacunas con el autismo y las enfermedades raras. La Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Ciudad Real, los colegios oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, y las asociaciones Autismo España y Poco Frecuentes se han unido para impedir la celebración del acto. Las administraciones y entidades han anunciado medidas legales contra los organizadores, incluida la sala que lo va a acoger.

El presidente de Autismo España, Pedro Ugarte, se ha reunido este martes con el alcalde de Ciudad Real tras la denuncia presentada la semana pasada por la Confederación ante el anuncio del evento. Una denuncia a la que se sumó la Federación Autismo Castilla-La Mancha, como entidad de representación de las personas con autismo y sus familias de esta comunidad.

Reunión extraordinaria

A esta reunión extraordinaria, organizada por el consistorio ciudadrealeño, han asistido también representantes de las entidades pertenecientes al Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, de la delegación provincial de Sanidad y de los colegios profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería. Entre las posibles medidas legales se contempla actuar contra la sala en la que va a realizarse el acto antivacunas, por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Desde la Consejería de Sanidad también se está trabajando junto al Colegio Oficial de Médicos para trasladar la correspondiente denuncia a la Fiscalía. El delegado provincial de Sanidad ha explicado que los servicios jurídicos de la Dirección General de Salud Pública ya están analizando la información de la que disponen, además de las denuncias recibidas por parte de distintas asociaciones para ver qué preceptos legales podrían haberse vulnerado en base a la Ley General de Sanidad y la normativa de la comunidad. El objetivo es trasladar el caso a la Fiscalía y, si es necesario, emitir directrices a la organización con el objetivo de evitar que se celebre el acto.

Salud pública

Todas las entidades han manifestado su "rechazo unánime" a la celebración del evento, a través de un comunicado de denuncia conjunto que señala el "riesgo evidente para la salud pública y para la dignidad de personas con discapacidad", por lo que se comprometen "a seguir trabajando de forma conjunta para promover información veraz accesible y basada en la ciencia". El comunicado añade que este evento "estigmatiza a las personas con autismo y con enfermedades raras, utilizando sus nombres y sus realidades para sostener teorías sin rigor que vulneran sus derechos y su imagen pública".

Por parte de Autismo España, Pedro Ugarte, ha reiterado el total rechazo de la Confederación a la difusión de pseudociencias que extienden ideas contrarias a la realidad científica contrastada. Por ello, ha asegurado que "seguiremos persiguiendo y denunciando cualquier evento o difusión de estas malas prácticas, que tanto perjudican a la salud de las personas con autismo y de la ciudadanía en general".