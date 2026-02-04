Un mes alejados de las redes sociales

En una sociedad que cada día vive más pendiente de los teléfonos móviles y las redes sociales, hay quien aboga por alejarnos de ellos, aunque sea durante un mes. Es lo que propone la iniciativa OFF February, una campaña impulsada por el Movimiento OFF —red global creada en España en febrero de 2024 que impulsa una reflexión crítica, una movilización ciudadana y acciones concretas para hacer frente a la creciente alienación digital— que propone borrar las aplicaciones de redes sociales de nuestros teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante todo este mes con el objetivo de recuperar el tiempo que de media se dedica a estas plataformas.

Una invitación a la acción que, según los organizadores, pretende "sensibilizar sobre el impacto negativo cada vez más documentado de la hiperconexión en nuestras vidas" y "pasar a la acción a escala global" con actividades en países de todo el mundo. Aquí en España se están llevando a cabo en 12 ciudades diferentes, y Galicia no es una excepción.

Caminar para no hacer 'scroll'

De organizar las diferentes actividades que se llevarán a cabo en la comunidad gallega se encarga Julio Carmona, colaborador del Movimiento OFF y coordinador de la campaña Escuela saludable de Ecologistas en acción, en colaboración con Adolescencia Libre de Móviles.

Entre ellas se encuentra la actividad Camiña en vez de facer ‘scroll’, una caminata que, si el tiempo lo permite, se realizará este sábado en el Parque do Monte do Castro de Vigo desde las 12.00 horas. "Se trata de una caminata, que saldrá de la cafetería O Castro, de 5,04 kilómetros, la media matemática que sale de la distancia que podríamos hacer durante el tiempo que perdemos en 28 días al entrar en las redes sociales. La idea es recuperar ese tiempo que perdemos con nuestros dispositivos electrónicos caminando con otras personas al mismo tiempo que un guía pondrá en valor el patrimonio sociocultural y la vegetación de la zona", señala Julio Carmona a EL CORREO GALLEGO.

Más actividades

Pero esta no se trata de la única actividad enmarcada dentro de la iniciativa OFF February que se realizará este mes en la comunidad gallega. Y es que el próximo día 19 tendrá lugar, en el Centro Social A Nubeira de Vigo, un faladoiro con el ilustrador vigués Kiko da Silva, colaborador habitual de este periódico, bajo el título de Medrar nas pantallas non é igual a progreso.

"Kiko da Silva ya había hecho una guía ilustrada sobre la temática del faladoiro y, a partir de esas imágenes, ahora se ha hecho una exposición itinerante que comenzará a moverse por centros de enseñanza de toda Galicia tras su presentación del próximo día 19», añade Carmona, quien también desvela que el día 27, también en el Centro Social A Nubeira de Vigo, se llevará a cabo otro faladoiro. Esta vez con el doctor Julio Rodríguez López, autor del libro Jugar por jugar, bajo el título de O impacto das pantallas na saúde física e mental. "Estas actividades nos ayudarán a darnos cuenta del tiempo que perdemos al usar nuestros dispositivos electrónicos", sentencia Carmona, que anima a participar en la iniciativa.