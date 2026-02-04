Desde su punto de vista clínico, ¿qué importancia tienen los programas de cribado oncológico en la reducción de la mortalidad del cáncer?

La mortalidad por cáncer ha disminuido por, entre otras cosas, los cribados de mama, de cérvix y de colon, con diferente peso. El que más impacto ha tenido ha sido el cáncer de mama, porque es el que mejor organización se ha llevado y más adherencia, es decir, las mujeres han participado masivamente en él, entonces se tienen resultados.

¿Cuál es el cáncer que más prevalece en Galicia y en el CHUS?

El cáncer de mama, el de pulmón y el de próstata son los tres grandes tumores. El cáncer de colon y recto también. Quizás esos cuatro son los más prevalentes en todo el mundo occidental

¿Hay algún factor de riesgo o grupos con mayor predisposición a padecer la enfermedad?

No hay ningún factor de riesgo particular en Galicia. Lo que sí sabemos son los factores de riesgo y que no hacemos caso. Por ejemplo, el tabaco con el cáncer de pulmón; o sea, que se sigue fumando, iba a decir demasiado, pero no se debe fumar nada.

Desde su experiencia, ¿el miedo o la desinformación siguen siendo factores determinantes en el diagnóstico tardío del cáncer?

Yo creo que el miedo todavía existe cuando se nombra la palabra «cáncer», cuando se sospecha que pueda haber un cáncer. Sí es cierto que cada vez la sociedad está más informada y afronta con más información y con más valentía el enfrentarse a la sospecha o al diagnóstico. Pero miedo todavía existe porque tenemos recuerdos y la realidad es que a día de hoy es la enfermedad de mayor mortalidad en nuestro entorno. Esto no quiere decir que tengamos que formar e informar, porque para vencer ese miedo no hay mejor herramienta que la información.

Teniendo en cuenta su respuesta anterior, ¿cómo se trabaja la comunicación con el paciente para reducir el miedo ante las pruebas o diagnósticos?

Es cierto que tenemos un riesgo en redes, en internet, de que hay muy mala información, muchos bulos, pero yo creo que hay que ir hacia adelante e informar todavía más.

Como oncólogo, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a la población para reformar la confianza en la medicina preventiva?

Creo que, en cáncer, lo importante es investigar para estar lo más adelantado posible y afrontar todos los problemas. Investigar en cáncer va desde la prevención, desde el diagnóstico al tratamiento hasta las medidas de soporte. Hay un terreno y una necesidad infinita de investigar.