«Queremos acercar el cáncer a la calle»

Desde AECC, ¿cómo evalúan hoy el nivel de concienciación de la población gallega —y en particular de A Coruña— sobre la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer?

Hay que diferenciar la participación en cribados de las mujeres y de los hombres. Las mujeres son muchísimo más concienzudas y tienen una responsabilidad mucho más alta que los hombres. En los cribados, por ejemplo, de cáncer de mama participan un 90 o un 95%. Sin embargo, en próstata, por ejemplo, el nivel es bajo, llegan más o menos al 50%. Es una pena, porque la prevención es una forma estupenda de paliar la enfermedad y de conseguir aumentar el nivel de supervivencia.

¿Qué cifras de pacientes que padecen cáncer en Galicia tienen en AECC?

Los datos que tenemos del Sergas son del año 2023 y hubo 17.684 casos de nuevos cánceres en Galicia. Nosotros seguimos con el objetivo de conseguir una supervivencia del 70% en el 2030 a los cinco años. En la provincia de A Coruña, el año pasado, hemos prestado atención a más de 2.200 personas.

Desde la AECC, ¿qué campañas o acciones están impulsando actualmente en la provincia para fomentar la detección precoz?

Lo que hacemos es reiterar y hablar con la gente para intentar concienciar a la sociedad de la necesidad de la prevención. Eso y los hábitos saludables. Estamos buscando conseguir una generación libre de humo. Además intentamos influir en la juventud, informándoles cuáles son los perjuicios que tiene, por ejemplo, el vapeo.

Más allá de la prevención, ¿qué papel juega el acompañamiento emocional de los pacientes y sus familias en el proceso oncológico?

Nosotros lo que estamos intentando es que los tratamientos oncológicos tengan una dimensión de humanización, es decir, buscamos una atención integral de las personas. Cuidar es tratar, no solamente tratar la enfermedad desde sus aspectos clínicos. Buscamos una red de pacientes que tengan voz y que realmente sean reivindicativos a la hora de mejorar su situación integral.

¿Cree que todavía existen tabúes sociales en torno al cáncer que dificultan hablar de la enfermedad con naturalidad?

Noticias relacionadas

Queremos acercar la enfermedad a la calle. Yo creo que es muy importante y cuando tú sufres un diagnóstico, hay gente que necesita escucharlo, contarlo. Los tabúes vienen muchas veces debido a las complicaciones que pueden sufrir los pacientes en el ámbito social y sobre todo en el ámbito laboral.