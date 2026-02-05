Andorra dejará de ser refugio fiscal de ‘influencers’

El Parlamento andorrano aprueba una reforma de ley migratoria que elimina la fianza retornable e impone una tasa de entrada de 50.000 euros a fondo perdido, redefiniendo el modelo migratorio del país y dejando de ser el punto predilecto para la migración de influencers españoles.

Andorra ha transformado radicalmente su modelo migratorio desde 2024. El principado, conocido durante décadas por su accesibilidad fiscal y requisitos de entrada moderados, ha endurecido de forma sustancial las condiciones para obtener la residencia pasiva, por cuenta propia y los nuevos visados de trabajo. El objetivo declarado por el gobierno es lograr un crecimiento sostenible que proteja el acceso a la vivienda para la población local sin renunciar a atraer capital e inversión de alto valor añadido.

Es por eso, que el pasado 22 de enero, el Parlamento ha realizado cambios para las personas que quieren residir en el país. Desde la aprobación de la ley, el deposito reembolsable de 50.000 euros pasa a ser a fondo perdido, es decir, un pago definitivo al Estado que los nuevos residentes no podrán recuperar bajo ninguna circunstancia. Además, si el solicitante tiene familiares a cargo, la cifra sube, y por cada dependiente se suman 12.000 euros adicionales al coste inicial.

Asimismo, las condiciones para la residencia pasiva —aquella que no exige actividad laboral en el país— también cambia. El solicitante deberá invertir un mínimo de un millón de euros en activos andorranos, o bien optar por la vía inmobiliaria y gastarse 800.000 euros en una propiedad.

También dan una alternativa más asequible, de invertir 400.000 euros a través del Fondo de Vivienda, un mecanismo que está orientado a fomentar la inversión en el mercado inmobiliario andorrano.

