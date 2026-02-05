Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

El comité asesor provincial del plan de emergencias ha decidido el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluida Córdoba capital. La crecida del Guadalquivir, en umbral rojo de riesgo de desbordamiento en varios puntos, ha llevado al comité a tomar esta decisión. En el comité, reunido a las 13.00 horas, han participado la Junta de Andalucía, al mando de la emergencia, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, así como representantes del 061, Policía Nacional, Local, bomberos e Infoca.

El escenario de riesgo con el que trabaja la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es el de las inundaciones del año 2010. En concreto, el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha indicado que por precaución se ha barajado el "peor escenario", el mismo de 2010.

Estas son todas las zonas afectadas por desalojos:

En la capital, los desalojos alcanzan nueve zonas inundables: Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Majaneque (solo la zona inundada en 2010), Fontanar de Quintos, la Forja I y II, todas ellas en el entorno del aeropuerto, y a Ribera Baja (solo la zona inundada en 2010) y la calle de la Barca, en Alcolea. Las estimaciones del Ayuntamiento son que entre una zona y otra de la capital se desalojen más de 400 viviendas, las mismas afectadas por las inundaciones de 2010. La medida se está llevando a cabo ya de forma escalonada.

No se espera que los desalojos afecten al casco urbano. En cambio, sí podría verse afectada por el agua la carretera CH-8 (que está cerca de San Isidro). Las obras del tanque de tormentas (en la zona del Balcón del Guadalquivir) sí se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días

En la provincia, las localidades afectadas son Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río.

Panorámica de unas parcelaciones inundadas en 2010. / RAFAEL TRENAS

Segundo punto de evacuación en Córdoba capital

El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un segundo punto de evacuación para acoger a las familias desalojadas. Aunque aún está por concretar la ubicación de ese punto, el espacio que se baraja es el polideportivo de la Fuensanta, que se utilizará cuando el palacio de deportes de Vista Alegre esté completo. En Vista Alegre hay capacidad para 320 plazas, de las que hay 61 ocupadas.

La Policía Local y los bomberos se encargarán de llevar a cabo los desalojos. La Policía Nacional vigilará las zonas desalojadas en Córdoba capital para evitar saqueos. El Infoca también prestará su apoyo al operativo que ya se está desarrollando.

La evacuación de las viviendas se hará de forma escalonada, empezando por las zonas de mayor riesgo a menos. La intención del comité asesor provincial del plan de emergencias, en el que están todas las administraciones y que coordina la Junta, es que los desalojos se lleven a cabo "de forma ordenada" en las próximas ocho horas, aprovechando la luz del día.

El puesto de mando avanzado del comité asesor provincial del plan de emergencias se ha ubicado en el edificio Plaza de la Constitución (los antiguos juzgados).