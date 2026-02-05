El viento tira una de las azucenas de la Giralda de Sevilla

La provincia de Sevilla se encuentra en aviso amarillo hasta las 18 horas de esta tarde del jueves por rachas fuertes de viento que pueden alcanzar hasta los 70 km por hora. Por ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activadas y plenamente operativas por si fuera necesaria su intervención. Se mantiene la vigilancia en torno a cauces de ríos y embalses, especialmente en municipios como Écija o el Palmar de Troya en los que ya se han registrado desalojos.

Según ha informado Emergencias Sevilla, la Policía Local mantiene acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes por desprendimiento de elementos de la Giralda. Los daños por el viento sobre uno de los principales monumentos de la ciudad ha obligado a tomar estas medidas extraordinarias para evitar accidentes, según confirman desde esta cuenta oficial del Ayuntamiento de Sevilla.

Según las previsiones, el protagonista este jueves será el viento. La lluvia marcará la jornada de este jueves 5 de febrero en Sevilla, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando las precipitaciones serán continuas y generalizadas, sin apenas tregua. A partir del mediodía, la intensidad irá disminuyendo y la lluvia dará paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde. Ya al anochecer, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando una noche con intervalos nubosos y escasa probabilidad de lluvia.

La actividad lectiva se mantiene en todos los colegios de Sevilla capital y en la provincia, salvo en las localidades de El Palmar, donde se han producido desalojos de los vecinos, y en Écija.

En cuanto a las carreteras, ahora mismo hay 16 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla. Solo una pertenece a la red nacional, a la red principal, que es la Nacional 630, en el término municipal de Guillena, que tiene una fácil alternativa. El resto pertenecen a la red secundaria y, en principio, salvo casos puntuales, no generan aislamientos poblacionales.