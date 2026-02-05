Tres niños heridos al caer la chapa de un tejado en Cartagena

La borrasca Leonardo, que este jueves alcanza su pico de intensidad en la Región de Murcia, ha causado varias incidencias en la comunidad. Hasta las 16:00 horas de esta tarde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha recibido un total de 159 llamadas vinculadas a 131 incidentes relacionados con el episodio de vientos.

La mayoría de los incidentes gestionados se refieren a derrumbes (60) y obstáculos en la vía pública (43), localizándose principalmente en los municipios de Cartagena (49) y Murcia (35). Hasta el momento, ninguno de los incidentes ha sido considerado grave, apunta el 112.

Tres niños heridos en Cartagena

En Cartagena, tres niños han resultado heridos al caer una chapa del tejado del colegio. A las 15:03 horas, una llamada a Emergencias alertó sobre el incidente en la calle Hermano Pedro Ignacio.

Al lugar se desplazaron la Policía Local, los Bomberos del Servicio de Extinción, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Dos heridos, de 10 y 11 años, fueron atendidos en el lugar y se trasladaron al hospital por sus propios medios. El tercer herido, también de 11 años, tras ser estabilizado por una lesión en la pierna, fue trasladado al hospital de Santa Lucía en Cartagena.

En Cartagena, los incidentes más numerosos han estado relacionados con problemas de tráfico y obstáculos en la vía, con 20 avisos, según informan fuentes municipales. La mayoría estuvieron provocados por contenedores desplazados o volcados en calzadas, así como por árboles, ramas, señales de tráfico y un poste de alumbrado caídos, lo que obligó a intervenir para garantizar la seguridad y restablecer la circulación en calles y carreteras urbanas y periurbanas.

En segundo lugar se situaron los derrumbes por caída de objetos, con 17 incidencias. Se trató de desprendimientos o riesgos de caída de árboles de gran porte, chapas, cristales, cornisas, chimeneas, persianas y elementos de cubiertas y naves industriales, con afección a viviendas, aceras y espacios públicos, sin constancia de heridos.

Además, en la ciudad portuaria se contabilizaron 10 actuaciones de derrumbe y saneamiento, de carácter preventivo, por elementos con peligro de desprendimiento, como vallados, palmeras inclinadas, anclajes metálicos de edificios, cartelería, azulejos, uralitas y ramas a punto de caer. A estas incidencias se sumó un derrumbe por colapso, correspondiente al hundimiento parcial del techo y una pared de una vivienda, sin constancia de heridos.

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene activados todos los dispositivos municipales y recomienda extremar la precaución hasta que finalice el episodio de vientos, evitando zonas arboladas, elementos inestables y desplazamientos innecesarios mientras persistan las rachas.

Caen tejas de la cúpula de la Purísima de Yecla

El fuerte viento provocado por la borrasca Leonardo ha arrancado algunas de las tejas que revisten la cúpula de la basílica de la Purísima de Yecla.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido el aviso a las 14.11 horas de que tejas azules y blancas estaban desprendiéndose de la cúpula.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Remedios Lajara, ha explicado en su cuenta de X que la zona está asegurada y que los técnicos municipales están evaluando los daños.

Cabe recordar que la comarca del Altiplano se encuentra en aviso amarillo por vientos hasta las 18.00 horas que pueden alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

La cúpula de la basílica de la Purísima, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) es el "motivo visual característico' del perfil de Yecla. Proyectada en el siglo XIX por el segundo arquitecto de la obra, Jerónimo Ros, está revestida por teja vidriada en bandas helicoidales azules y blancas.

La Región, en alerta por viento y oleaje

La Aemet ha activado para este jueves aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en todo el litoral murciano, donde se esperan vientos del suroeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros.

En concreto, el aviso naranja por fenómenos costeros estará vigente:

En el Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 06:00 hasta las 23:59 horas del jueves.

Mazarrón, desde las del jueves. En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Además, la Aemet ha decretado avisos de nivel amarillo por viento en varias comarcas:

Rachas de hasta 80 km/h en el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas , entre las 06:00 y las 18:00 horas.

en el , entre las 06:00 y las 18:00 horas. Rachas de hasta 70 km/h en el Altiplano y el Campo de Cartagena y Mazarrón , en el mismo tramo horario.

en el , en el mismo tramo horario. También se mantendrá aviso amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros en el litoral sur durante parte de la jornada.

