La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Siguen suspendidos en Andalucía los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad Renfe continua este viernes con la suspensión de la circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, los C1 y C1a de Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y de alta velocidad a consecuencia de las fuertes lluvias y el viento por el paso de la borrasca Leonardo en Andalucía. Según ha informado la compañía en un comunicado, en cercanías sigue cancelada la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), dos líneas en Cádiz (c1 y C1a) y el C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga circula con normalidad. En media distancia y Avant siguen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla, Granada-Almería y servicios de Proximidad de Córdoba -sin alternativa de servicio por carretera-. Además en el Huelva-Jabug-Zafra se establece servicio alternativo de transporte por carretera.

Galicia en alerta naranja y otras 11 comunidades, en amarilla La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla (peligro bajo) a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, entre ellas la Región de Murcia, a las que se suma Galicia en aviso naranja (riesgo importante) por olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora. En nivel amarillo se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por lluvias, oleaje, viento y tormentas; Aragón, por nevadas; Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla, por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha y Cataluña, por viento; y la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje. Las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y del sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las béticas.

Los cauces del Guadalquivir y Genil, principales preocupaciones en la provincia de Sevilla Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, quien ha señalado que se vigilan especialmente en varios puntos de sus recorridos. En un audio remitido a EFE, Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, "donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana". La previsión es que, en el caso del Guadalquivir, se trate de "un crecimiento importante progresivo y que pueda ser continuado en el tiempo", ha indicado el subdelegado, quien ha especificado que ayer, cuando "el tiempo dio una pequeña tregua en la mayoría de la provincia", se aprovechó para realizar trabajos de desembalse en aquellos pantanos que se encontraban más al límite, "pero controlando en todo momento para tratar de evitar que generaran las menores afecciones posibles a la población aguas abajo".

Extremadura, con un millar de desalojados, sigue atenta a los ríos aunque con menos lluvia La tregua de lluvias intensas en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial. Aunque Extremadura no está a lo largo de este viernes en alerta por lluvias, el Gobierno regional mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX), especialmente por los desembalses y los niveles hidrológicos de arroyos y cauces. La atención se centra en los ríos Gévora, Zapatón, Ardila y Alagón. De hecho, la crecida de sus niveles obligaron este jueves al desalojo de 800 personas en las pedanías de La Bazana y Valuengo (Jerez de los Caballeros), un centenar en las casas aisladas de las pedanías de Valdebótoa y Gévora (Badajoz), un total de diez en Plasencia y medio centenar en una urbanización de Coria.

Andalucía abrirá hoy casi todos los colegios Los centros educativos de Andalucía abrirán este viernes con normalidad excepto en los municipios muy afectados por el temporal ubicados en la comarca meteorológica de Grazalema (Cádiz)y Ronda (Málaga), ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Permanecerán cerrados los centros educativos de los municipios y zonas afectadas por el temporal y en peligro por la estado de los cauces, además de los centros dañados o a los que no se pueda acceder.

90 carreteras cortadas El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 94 carreteras en el inicio de esta madrugada, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz). Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizados pasadas las 1:00 horas.

El río Guadalquivir alcanza los cinco metros en Córdoba y provoca el desalojo de 400 familias El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros, todo ello en una jornada en la que se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas. Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el río "sube lentamente" y, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "lo peor se espera entre las 6.00 y 8.00 horas" de este viernes. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23.00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.

Todos los universitarios andaluces vuelven a clase este viernes, salvo en la Universidad de Cádiz Todas las universidades públicas andaluzas que habían suspendido su actividad lectiva este jueves --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han anunciado que retomarán las clases presenciales este viernes, 5 de febrero, excepto la Universidad de Cádiz (UCA), que ha decidido mantener la suspensión debido a la situación provocada por las borrascas en la provincia. Según diversos comunicados consultados por Europa Press, estas universidades se suman a la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US), que ya reanudaron sus clases este jueves. La UCA ha informado que sus centros e instalaciones permanecerán cerrados este viernes. De este modo, cada facultad y centro notificará al alumnado cómo se reprogramarán los exámenes y las actividades previstas durante estos días.

