Identificada la mujer fallecida tras caer al río en Málaga durante el temporal

El cuerpo localizado este viernes por los operativos de Emergencia en Sayalonga (Málaga) corresponde al de la mujer de 45 años que cayó al río Turvilla el miércoles al intentar salvar a su perro, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que se ha identificado el cadáver como la mujer desaparecida, llamada Carolina.

Paseaba junto a su amiga

El hallazgo se produjo este mañana a unos 1.000 metros de la zona donde se la vio por última vez, cuando cayó al río Turvilla al intentar rescatar a su perro mientras paseaba junto a una amiga, que fue quien dio la voz de alarma.

Los servicios de Emergencia han rastreado el río y sus márgenes, entre Sayalonga y el vecino municipio de Algarrobo, desde la tarde-noche del miércoles para tratar de localizar a la mujer, unas tareas que se han visto dificultadas por el aumento del caudal y las condiciones meteorológicas adversas.

Este viernes se ha sumado a la tarea un equipo proveniente de Madrid con dos perros especialistas en la búsqueda de personas, que se ha unido a efectivos de los grupos de montaña (GREIM) y actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, además de Bomberos del Consorcio Provincial, voluntarios de Protección Civil y del propio municipio.

Las labores se han centrado en este tercer día en todo el río Turvilla hasta su desembocadura, "incluso por la playa", ha explicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha atendido a los periodistas junto a la alcaldesa de Sayalonga, Sagrario Fernández, poco antes del hallazgo del cuerpo.

Operativo con dron

El operativo ha desplegado este viernes un dron, que a diferencia del helicóptero tiene la ventaja de que puede volar más bajo y "meterse entre los cables", dada la existencia de gran cantidad de cableado que cruza de orilla a orilla, según un portavoz de la Guardia Civil.

El dispositivo se activó a última hora del miércoles tras el aviso sobre la desaparición y se encontró con vida al perro, aunque no se pudo localizar a la mujer.

Este jueves se trabajó a lo largo de 5 kilómetros del río, aunque los medios aéreos tuvieron que retirarse por las condiciones meteorológicas adversas.