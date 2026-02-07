Las lentes cosméticas para el Entroido deben estar adaptadas

El Entroido gallego, una de las fiestas más importantes para la comunidad, mantiene tradiciones ancestrales en diversos puntos de Galicia. Buscar el disfraz perfecto, y los complementos que combinen a la perfección es de los puntos principales. Uno de esos complementos para ciertos disfraces –como el de Drácula, zombie, hombre lobo, sirena, entre otros–pueden ser las lentes o contactos cosméticas (o también llamadas de fantasía), para conseguir una caracterización perfecta.

Desde el Colexio Oficial de Ópticos optometristas de Galicia ofrecen una serie de recomendaciones para las personas, tanto adultas como niños, que utilicen este tipo de complementos. El Colexio señala que es importante recordar que, al igual que no se utiliza cualquier producto para teñir el pelo o maquillarse, si se piensa en utilizar lentes de contacto de fantasía, hay que consultar siempre a un óptico optometrista.

«Es un producto individual y personalizado que no se debe compartir», explica la presidenta del Colexio Oficial de ópticos optometristas de Galicia, Esther Amaro, e indica que los usuarios tampoco deben dormir con las lentillas puestas, porque puede provocar infecciones o lesiones en los ojos.

Estas lentes deben ser vistas por un especialistas porque están colocadas directamente sobre la córnea del ojo, y requieren una adaptación previa de un óptico optometrista para que «valore el estado del ojo y la lágrima para determinar si la adaptación es posible, y no todo el mundo puede llevarlas, se necesita un estudio previo para evitar problemas», señala Amaro. Además, el especialista será el encargado de instruir al usuario en el uso, la manipulación y la conservación de las lentes de contacto.

Pero para realizar este examen, el Colegio recuerda a los usuarios que soliciten la consulta con tiempo en los establecimientos sanitarios de óptica.

Este tipo de lentes, pueden ser de un solo uso, de uso mensual o incluso anuales. «Las lentes de un solo uso, se tiran una vez las quitemos sel ojo. Las que son de uso anual o mensual, la forma de guardarlas es con las soluciones de mantenimiento que recomiende el profesional óptico optometrista», asevera la presidenta del Colexio Oficial de ópticos Optometristas de Galicia.

A la hora de manipularlas, los optometristas gallegos indican que es prioritario lavarse muy bien las manos con agua y jabón para eliminar suciedad, además de restos de maquillaje, hilos o pelusas del disfraz o de la peluca que se puedan tener en las manos.

Es sumamente importante, tener en cuenta, que se primero se debe colocar la lente de contacto y después el maquillaje. A la hora de quitarlas, primero se retira el lente de contacto y seguidamente el maquillaje de la cara y los ojos.

Los riesgos

El mal uso o el producto inadecuado de estas lentes de contacto puede suponer riesgos para el usuario si no siguen las recomendaciones del óptico optometrista.

«Un mal uso puede provocar desde conjuntivitis, queratitis, erosiones corneales e incluso úlceras en los casos más graves», explica Amaro.

El comprarlas por internet también supone un riesgo, porque no se sabe su procedencia. «Deben adquirirse siempre en establecimientos sanitarios de óptica, dónde siempre hay un profesional que nos puede aconsejar y pueden comprobar que las lentillas cumplen los estándares de calidad sanitaria que es fundamental. En internet no tenemos la seguridad de que esas lentes hayan pasado los controles sanitarios imprescindibles», señala Esther Amaro.