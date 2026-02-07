Sucesos
La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir
Varios agentes auxiliaron este sábado a mediodía a un varón que se encontraba "desorientado" cerca del puente de la Señorita
Carlos Doncel
La Policía Nacional ha socorrido este sábado a mediodía a un hombre en Sevilla justo cuando la corriente del Guadalquivir "lo empezaba a arrastrar". Tras el rescate, realizado por varios agentes en pleno paso de la borrasca Marta, los efectivos sanitarios movilizados trasladaron a este varón hasta un centro hospitalario de la capital andaluza.
"A las 12:40 de este sábado, personal de seguridad privada indicó a la Policía Nacional que habían observado a una persona en el entorno del río", detallan desde el Cuerpo. "En ese mismo momento los agentes de la UPR comienzan la búsqueda por el margen del mismo", localizando a una persona cerca del puente de la Señorita.
Cuando lo encontraron los efectivos, el hombre se encontraba "en posición de genuflexión con sus extremidades dentro de agua y con signos de desorientación", según informan fuentes policiales. "Los policías actuantes auxiliaron rápidamente a esta persona, que no era capaz de salir del agua ya que la corriente le comenzaba a arrastrar".
"Una vez a salvo, procedieron a atenderlo hasta que se personó un indicativo sanitario en el lugar", subrayan fuentes oficiales. Este mismo equipo sanitario procedió justo después a trasladar a este hombre al hospital Virgen del Rocío.
- Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: 'Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor'»
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
- La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago
- La CIG espera cita con la patronal: si no hay acuerdo el lunes se reactiva la huelga de buses indefinida en Santiago
- Nueva subida del Tambre y reunión vecinal ante los desperfectos en los históricos molinos de A Ponte Maceira
- Santiago despide a Pepe del Latino, un referente de la hostelería en el Ensanche
- Carlos Cuerpo sitúa a Galicia en la “ventana de oportunidad” del nuevo ciclo económico
- Voto de confianza al alcalde de Negreira para arreglar los ruinosos molinos de A Ponte Maceira