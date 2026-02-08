MIGRACIÓN
Localizan el cadáver de un joven migrante en el mar que iba a entrar a nado a Ceuta
Es el sexto cuerpo sin vida que se recupera en lo que llevamos de año en el litoral ceutí o en sus inmediaciones
EFE
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en la mañana de este domingo el cadáver de un joven migrante que, presuntamente, habría intentado entrar a nado en la ciudad aprovechando las adversas condiciones meteorológicas relacionadas con la borrasca Marta.
Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se ha producido sobre las 12:00 horas de este domingo cuando las patrullas de la Guardia Civil observaron la presencia de un cuerpo entre las rocas de la playa del Algarrobo, en la barriada fronteriza de Benzú.
Los GEAS de la Guardia Civil acudieron a la zona y recuperaron el cuerpo de un joven, de entre 20 y 22 años, que llevaba puesto traje de neopreno.
Los primeros indicios apuntan a que falleció o bien ahogado, o por hipotermia cuando había intentado entrar a nado desde Marruecos, aunque será la autopsia la que revele las causas exactas del fallecimiento.
El cadáver se ha hallado cerca de la frontera con el reino alauí, por lo que las primeras estimaciones es que el joven se lanzó al mar desde la playa marroquí de Beliones para bordear el espigón fronterizo.
El de este joven es el sexto cuerpo sin vida que se recupera en lo que llevamos de año en el litoral ceutí o en sus inmediaciones.
