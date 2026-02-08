Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla / EL PERIÓDICO

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Carmen Hidalgo Sancho

La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

  1. Santiago despide a Pepe del Latino, un referente de la hostelería en el Ensanche
  2. La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
  3. La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
  4. Voto de confianza al alcalde de Negreira para arreglar los ruinosos molinos de A Ponte Maceira
  5. Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: 'Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor'»
  6. La CIG convoca asambleas para decidir cuándo reiniciar la huelga de autobuses en Santiago
  7. Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
  8. La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»

La morosidad que no se veía: cómo BCP de Experian está transformando la gestión de las comunidades de vecinos en España

En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas

Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez

«Que el Museo do Pobo Galego necesita más fondos es evidente»

Arranca la Carpa do Cocido para abrir boca al día grande de Lalín con filloas de Lestedo

Muíños reclama a Raxoi medidas pola aparición de rodas pinchadas na Praza de Abastos

O PP ve risco de asolagamentos pola «inacción» de Raxoi nos ríos de Santiago
